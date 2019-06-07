Главные новости 7 июня: "красные линии" команды Зеленского и предупреждение от Путина

Названы "красные линии" команды Владимира Зеленского / Reuters

В пятницу, 7 июня, стали известны "красные линии" команды президента Владимира Зеленского.

Также появилась информация, что президент Российской Федерации Владимир Путин предупредил об угрозе глобальных конфликтов.

Кроме того, журналистка раскрыла решение бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации, лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили насчет предложения мэра Киева Виталия Кличко по выборам.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 7 июня.

"Красные линии" команды Владимира Зеленского

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что у команды нового украинского лидера такие же "красные линии", как и у команды экс-президента Петра Порошенко. По словам спикера, Крым и Донбасс являются украинской территорией — это "красные линии".

Предупреждение от Владимира Путина

Путин заявил, что в мире есть серьезный вызов — возможны глобальные конфликты. Глава РФ подчеркнул, что если выпустить "огненного змея" (применить ядерное оружие) — может произойти глобальная катастрофа.

Журналистка раскрыла решение Саакашвили насчет предложения Кличко

Журналистка Кристина Бердинских написала, что Саакашвили не согласился идти на выборы в Верховную Раду 2019 с партией Кличко УДАР.