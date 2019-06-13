Главные новости 13 июня: дружественное высказывание Путина об Украине и анонс отмены моратория на продажу земли

Владимир Путин сказал, что отношения между Россией и Украиной неизбежно восстановятся / Reuters

В четверг, 13 июня, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин сделал дружественное высказывание об Украине.

Также появилась информация, что глава партии президента Владимира Зеленского Слуга народа, политтехнолог Дмитрий Разумков анонсировал отмену моратория на продажу земли.

Кроме того, опубликован прогноз погоды на сегодня, синоптики предупредили, что будет душно и жарко.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 13 июня.

Дружественное высказывание Владимира Путина об Украине

Путин заявил, что отношения между РФ и Украиной неизбежно восстановятся.

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами…", — сказал российский лидер.

Анонс отмены моратория на продажу земли

Разумков сообщил, что мораторий на продажу земли сельхозназначения может быть отменен через год. По его словам, в Украине нужно будет открывать рынок земли, мораторий на продажу земель вводится из года в год, поскольку это кому-то выгодно.

Погода в Украине: прогноз на сегодня

Синоптики спрогнозировали, что 13 июня в Украине днем столбики термометров поднимутся до +34 градусов. Дожди ожидаются только в захваченном РФ Крыму, на Сумщине, на Черниговщине, а также в Черновицкой и в Ивано-Франковской областях.