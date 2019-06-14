Главные новости 14 июня: приближение Зеленским мира на Донбассе и главный конкурент Слуги народа

Благодаря избранию президентом Владимира Зеленского появилась новая возможность приближения мира на Донбассе, сообщил советник Дональда Трампа / Reuters

В пятницу, 14 июня, стало известно, что советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил о новой возможности приближения мира на Донбассе благодаря избранию президентом Владимира Зеленского.

Также назван главный конкурент партии украинского лидера Слуга народа на досрочных выборах в Верховную Раду 2019 (назначены на 21 июля).

Кроме того, обнародована информация о ключевой инициативе партии бывшего нардепа, лидера группы Океан Ельзи Святослава Вакарчука Голос.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 14 июня.

Приближение Владимиром Зеленским мира на Донбассе

Болтон встретился со спецпредставителем Госдепартамента Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером, чтобы обсудить переговоры по украинскому государству. Собеседники согласились, что избрание президентом Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе.

"…Волкер и я встретились сегодня (в четверг, 13 июня, — Ред.), чтобы обсудить переговоры по Украине и согласились с тем, что избрание президентом Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе…", — сообщил Болтон.

Выборы в Верховную Раду 2019: главный конкурент Слуги народа

Глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что конкурентом политсилы на досрочных парламентских выборах 2019 является старая система.

По его словам, на востоке Украины у Слуги народа два конкурента — партии Оппозиционный блок и Оппозиционная платформа: За жизнь.

Ключевая инициатива партии Святослава Вакарчука Голос

Экономист Дмитрий Романович, кандидат в депутаты от партии Голос сообщил, что ключевая инициатива политсилы — лишение олигархов их влияния.

Эксперт заявил, что влияние олигархов является огромной проблемой для Украины — они протаскивают в парламент своих депутатов, контролируют медиа, де-факто обманывают людей и делают так, чтобы они заново голосовали, и с этого получают коррупционную ренту.