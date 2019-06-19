Главные новости 19 июня: новое уголовное производство против Порошенко и основной тормоз "Минска"

19 июня 2019, 08:59

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 19 июня.

Новости Украины и мира за 19 июня 2019 — В отношении Петра Порошенко начато новое уголовное производство, сообщил Андрей Портнов
В отношении Петра Порошенко начато новое уголовное производство, сообщил Андрей Портнов / Сайт президента

В среду, 19 июня, стало известно, что против бывшего президента Петра Порошенко начато новое уголовное производство.

В этот же день появилась информация, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал основное препятствие для выполнения Минских соглашений по Донбассу.

Также сообщалось, что старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар предупредил о серьезных негативных последствиях для Керченского пролива из-за строительства Россией Крымского моста.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 19 июня.

Новое уголовное производство против Петра Порошенко

Бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что во вторник, 18 июня, Государственное бюро расследований начало пятое по счету уголовное производство против Порошенко и председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

По его словам, в отношении бывшего украинского лидера и спикера парламента уголовное производство начато из-за "фальсификации документов".

  • Новое уголовное производство в отношении Порошенко wixstatic.com
  • Новое уголовное производство в отношении Порошенко wixstatic.com
  • Новое уголовное производство в отношении Порошенко wixstatic.com
  • Новое уголовное производство в отношении Порошенко wixstatic.com
  • Новое уголовное производство в отношении Порошенко wixstatic.com

Основной тормоз "Минска"

Волкер заявил, что Российская Федерация остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений по Донбассу.

"…Россия остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений. Украина сделала все возможное для выполнения соглашений… Россия продолжает поддерживать свои марионеточные режимы,… продолжает руководить и поддерживать боевые действия…", — сказал дипломат.

Серьезные негативные последствия для Керченского пролива из-за строительства Крымского моста

Медовар предупредил, что в Керченском проливе из-за Крымского моста будет болото, там будет "полная задница", сооружение нужно "разбирать к чертовой матери".

"…идет просадка уровня Керченского пролива, уменьшается глубина по фарватеру, по центральной части, где идет проход судов. Сами керчане мне пишут, спрашивают, как быть — они видят, как идет цветение воды, как просаживается уровень", — заявил ученый.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Петр Порошенко уголовное производство Минские соглашения Курт Волкер Андрей Портнов Андрей Парубий
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:59
Главные новости 19 июня: новое уголовное производство против Порошенко и основной тормоз "Минска"
08:52
Давление на Зеленского из-за России стало новой стратегией Запада мнение
08:50
Украинцев ждет тепловой рывок перед похолоданием
08:20
Из-за Крымского моста в Керченском проливе будет "полная задница" — ученый Видео
07:55
Волкер назвал главное препятствие для выполнения Минских соглашений Видео
07:39
Традиция "кидка": почему наезд Гройсмана на Порошенко абсолютно логичен мнение
07:36
Платини освободили из-под стражи
07:30
Даша Астафьева без белья заинтриговала в облегающем платье Видео
07:25
"Фальсификация документов": против Порошенко начато новое уголовное производство — Портнов Фото
07:12
Астролог: вскоре из уст Трампа мы услышим фразу "мой друг Зеленский"
07:10
Кубок Америки. Бразилия оступилась на Венесуэле
06:53
Встреча Зеленского и Меркель: президент посрамил своих критиков во Франции мнение
06:22
Когда в 2019 году начинается Петров пост и что нужно запомнить
06:01
Алибасова тайно вывезли из больницы: в Склифасовского опровергают выписку
05:45
"Атомная бомба" Легасова: Человек-мотылёк с Припяти был мутантом с ДНК Нибиру
05:34
"Килограмм костей и вставная грудь": российская телеведущая шокировала сеть фото топлес
05:15
Интимное баловство: как легко вести пошлые и непристойные разговоры в кровати
04:38
Сексолог рассказала, что делать паре с интимными проблемами
04:08
Зарплата одной бумажкой: Венесуэла ввела в обращение купюры в 50 тыс. боливаров
03:57
Модные ногти гель-лаком: 20 идей классного маникюра в домашних условиях Фото
03:53
Марта стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
03:35
Кубок Америки. Перу выгрызла победу у Боливии Видео
03:20
Аппетитные булки: полуголая Седокова похвасталась телом на откровенных фото
02:54
В ЦИК объявили, из скольких кандидатов украинцам придется выбирать себе новую Раду
02:33
VISLOVO: Время и Стекло презентовала клип про новый вид тусы Видео
02:24
Стало известно, сколько миллионов Пентагон прольет "золотым дождем" на украинскую армию
02:08
СМИ показали фото предвестника аварии на ЧАЭС: таинственный монстр предупреждал о катастрофе
01:41
В России испугались революции из-за резкого обеднения населения
01:37
В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие и сотни раненых
01:25
Нибиру наскочит на Юпитер: Белопольский оставил послание о вторжении пришельцев
01:11
Предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но привозил туристов в российский Челябинск
00:44
"Воробьиные" ночи и даже ветер утихнет: где в Украине будет жарче всего
00:27
Наши груди – наше оружие: Femen посвящают фильм
18 июня, вторник
23:36
"Есть конкретный план": в Слуге народа по пунктам расписали, как будут бороться с коррупцией
22:51
Зеленский и президент ФРГ обговорили, как будет работать Нормандский формат
22:48
Определились потенциальные соперники Зари в Лиге Европы
22:30
У Зеленского рассказали, каким оружием намерены возвращать захваченный Донбасс
21:16
СМИ вывели на чистую воду российских военных, участвовавших в сбитии малайзиского Боинга
19:58
Сказала, как отрезала: глава Центризбиркома закончила скандал с указом Зеленского о выборах
19:58
Исход визита в Германию: о чем Зеленский договорился с Меркель в Берлине
19:42
В ВСУ рассказали, сколько российских военных таятся вдоль юго-восточной границы
19:03
"Сделаю проклятье на смерть, иди нах*й": чиновница из партии Порошенко влипла в новый скандал Фото
18:51
Лакомиться чаем с груди: Сеть разрывает новый эротический флешмоб
18:33
Украинская теннисистка обжалует решение о пожизненной дисквалификации Видео
18:19
В Нафтогазе сделали Газпрому заманчивое предложение по газу
18:15
"Это никакой не арест": адвокат Платини
18:07
I'M OK Little Big: новый клип бьет рекорды в сети Видео
17:58
Зеленский изъяснился, почему не оказал помощь трясущейся Меркель Видео
17:53
В Укрзализныце хотят снова запустить торговое ж/д сообщение с Донбассом - СМИ
17:50
Когда улетает кукушка: Чичерина в истерике реабилитирует Сталина и равняет его с Захарченко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять