Николай Томенко: Чистки в БЮТ точно будут после выборов

Видимое затишье в политической жизни страны, наступившее после внеочередной парламентской сессии, никого не должно вводить в заблуждение.

Приближаются президентские выборы, поэтому суета в отечественном политикуме не прекращается даже в разгар лета.



Штабы кандидатов в президенты готовятся к официальному старту президентской кампании. И хотя с обещанным вето Виктора Ющенко на изменения в закон о выборах остается некоторая неясность относительно даты официального старта предвыборной гонки, все участники проекта "Выборы Президента" рассчитывают на то, что кампания начнется на месяц позже установленного в законе срока, - за 90 дней до выборов. Блок Юлии Тимошенко ведет активную подготовку к старту избирательной кампании. Как утверждают источники "Главреда" в штабе будущего кандидата в президенты, команда Тимошенко уже провела ряд совещаний, темой которых стали концепция будущей кампании и варианты избирательных стратегий БЮТ. Один из участников этих обсуждений заместитель главы Верховной Рады, бютовец Николай Томенко.



В интервью "Главреду" он выразил свое видение происходящих накануне выборов процессов, обрисовал возможные сценарии действий БЮТ на выборах и линии поведения относительно некоторых конкурентов Тимошенко, в частности Арсения Яценюка. Томенко также рассказал об особенностях сотрудничества БЮТ с коммунистами и Партией регионов, выразил свое мнение по поводу необходимости очищения БЮТ от чуждых элементов.



Как вы оцениваете результаты внеочередной сессии Верховной Рады, в частности принятые законы об оздоровлении банков и закон о выборах?

Я считаю, что была реализована программа-минимум. Банковский законопроект выполняет две функции – помогает получить следующий транш кредита и дает возможность правительству активнее использовать средства МВФ для возврата денег вкладчикам, попавшим в банки, в которые введена временная администрация. А закон о президенте был необходим в любом случае, потому что иначе мы бы не успели создать технологически и хронологически правовые основания для сегодняшней избирательной кампании. Президент наложит вето – мы его преодолеем, но уже понятно, что выборы начнутся в середине октября, а не в середине сентября, то есть у нас еще есть время, чтобы продумать какие-то вопросы. Я не дебатирую по содержанию закона, поскольку не вижу в нем серьезных угроз. Не столь важно, сколько дней нужно для обжалования – важно организовать выборы так, чтобы они прошли демократично и их не нужно было обжаловать. Я считаю, что концептуально закон правильный. Если Президент будет против по сути, мы учтем его замечания, если нет – вето будет преодолено.



Кому выгоднее всего сокращение сроков предвыборной кампании? Что может дать это сокращение участникам гонки?

Вообще, эту идею пропагандировал я и Владимир Литвин. БЮТ и ПР сначала эту идею не поддерживали. Но чем раньше страна пойдет на выборы, тем скорее исполнительная власть приобщится к этому. Я лично считаю, что кампания – это переход политического кризиса в политическую войну. Если продолжительность этой войны мы сократили на 30 дней, это уже полезно.



Сейчас и так идет политическая война.

Пока нет. Пока нет организационно-правовых действий по подготовке к выборам. Сейчас не происходит ничего нового, чего не было бы в течение последних полугода. А все-таки начало избирательной кампании – это ресурсная большая война, тысячи людей задействованы в комиссиях, в акциях и тому подобном.



Как повлияет на выборы увеличение размера залога для кандидата в президенты с 500 тысяч гривен до 2,5 миллиона?

Главное в избирательном процессе – формирование комиссий. Если у кандидата нет общенациональной и региональных команд, он не укомплектует несколько тысяч избирательных комиссий. Это значит, что он либо будет продавать право на членов комиссий другим кандидатам, либо их просто не будет. В некоторых местах нашей страны в таком случае будет трудно провести легитимные выборы. Поэтому нужно сделать так, чтобы кандидатов было как можно меньше, чтобы комиссии точно были сформированы. Сейчас мне кажется, что кандидатов будет где-то 15, то есть комиссия будет состоять из 30 человек. Поэтому в случае увеличения денежного залога будет сложно убедить сторонников «виртуальных политиков» вкладывать деньги в их президентскую кампанию. Таким образом уменьшится количество кандидатов в президенты, главная задача которых состоит в обливании грязью влиятельных политиков. Если хотите, залог в 2,5 млн. - это налог против политического хамства во время выборов.



Если послушать Юлию Тимошенко, то, по ее мнению, почти все кандидаты, за исключением ее и Виктора Януковича, технические. Вы с ней согласны, или есть еще другие реальные претенденты?

Кандидаты, у которых есть своя фракция, которых поддерживают на местах, которые, соответственно, имеют финансовую поддержку и представляют или определенный регион, или определенную политическую силу. Я думаю, что таких сейчас шесть – Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Владимир Литвин, Петр Симоненко и Виктор Ющенко. У каждого из них свои преимущества.



Кстати, сейчас электоральная борьба за проевропейского избирателя по линии Тимошенко-Яценюк после заявления на Говерле сменилась борьбой Яценюка с Ющенко за админресурс. Ющенко всегда опирался на районные и областные администрации. Когда он говорил, что не пойдет на выборы, многие из них переориентировались на Яценюка. Теперь мнения разделились. Учитывая это я прогнозирую, что в ближайшее время уволят некоторых глав областных госадминистраций, которые очень уж поддерживали экс-главу Секретариата Президента Виктора Балогу или которые начали агитацию за кандидата Яценюка.



Но ведь у Тимошенко и Януковича тоже есть свой админресурс в местных советах, преимущественно представленных БЮТ и Регионами.

Тимошенко и Янукович имеют влияние только на местное самоуправление, но самая большая власть в областях - областные администрации, которые контролируют СБУ, прокуратуру и остальные силовые структуры. Поэтому интрига этого этапа – Яценюк и Ющенко.



Давайте вернемся все же к конкуренции Тимошенко с Яценюком. Ведь согласно рейтингам у них почти одинаковые шансы попасть во второй тур с Януковичем.

Мы заказывали исследование в семи самых известных социологических компаниях Украины. По средним результатам, разница между Тимошенко и Яценюком от 3 до 5% в пользу Тимошенко, а между Тимошенко и Януковичем от 4 до 9% в пользу Януковича. То есть я не вижу проблемы первого тура, в него точно выйдет Тимошенко, а вот победа во втором туре остается для нас проблемой. Поэтому главный вопрос - не нынешнее преимущество Януковича, а то, что 18% планирует голосовать против всех. По нашему мнению, это все наши избиратели – постпомаранчевый электорат, разочаровавшийся в обещаниях Майдана. Если лидеры демократических сил не объединятся, после первого тура значительное число людей на выборы не придет. Именно поэтому я хотел, чтобы кандидатов было как можно меньше, и все проукраинские кандидаты должны были бы согласовать единую стратегию и стремиться к победе не конкретного политика, а направления развития страны. По идеологической доктрине уже можно было бы договориться, чтобы публично не было войны, чтобы демократы не обливали друг друга грязью. У меня, например, в отношении Яценюка только одно предостережение – отсутствие команды и его российские технологи, участвовавшие в 2004 году в пропаганде раскола Украины.



Идут ли переговоры руководства БЮТ с Яценюком по поводу сотрудничества на выборах? Например, о возможности снятия Яценюком своей кандидатуры в пользу Тимошенко в обмен на должность премьера?

Мы неоднократно об этом говорили, но он заявил, что ни с кем не договаривается и победит самостоятельно. Но создается впечатление, что Яценюк уже договорился с Януковичем. Об этом свидетельствуют косвенные факторы: пророссийский Интер пропагандирует Януковича и Яценюка как единственных героев Украины, Лавринович говорит, что из Яценюка был бы неплохой премьер. Кроме того, у ПР и «Фронта перемен» один спонсор – группа «РосУкрЭнерго». Если это действительно согласованная схема, то Яценюку в этом случае достаточно промолчать во втором туре и половина его сторонников не придет на выборы, а значит Янукович победит.



Чем Яценюк мотивировал свое нежелание договариваться?

Официальных переговоров не было, но я неоднократно говорил об этом как неформально, так и в СМИ.



Вас в партии поддержали?

Довольно многие люди считают, что нужно максимально договориться с социально близкими кандидатами. Надеюсь, что ближе к выборам мы еще вернемся к переговорам с разными партиями. Но Тимошенко пока не собирается принимать участие в избирательной кампании. До октября Тимошенко будет работать как премьер, а не как кандидат в президенты. Сейчас ее задача бороться с кризисом и максимально дистанцироваться от текущей политики.



Судя по тому, как единодушно голосовали за закон о выборах президента ваша фракция и Регионы, вам снова удалось договориться о сотрудничестве? На каких условиях?

Мы вынуждены договариваться с Регионами, поскольку без них невозможно проголосовать ни один фундаментальный законопроект. Рассчитывать только на НУНС невозможно – половина из них не приходит и часто отказывается голосовать даже за те проекты, о которых уже договорились. Идеологически они братская фракция, но они не дисциплинированные партнеры. Поэтому когда голосуются социальные проекты, мы также договариваемся с коммунистами, когда экономические - также с Партией регионов. Что касается закона «О выборах президента» то для его принятия активно работала группа во главе с Лавриновичем и наша группа во главе с Портновым.



Когда планируете вернуться к проекту изменений к Конституции?

Думаю, что новая редакция Конституции в этих условиях невозможна. У нас остается единственная проблема, требующая решения, – местное самоуправление. Я до конца не представляю, когда мы будем проводить выборы в органы местного самоуправления. Кто-то говорит, что нужно сделать весной 2010 года выборы в органы местного самоуправления, а в следующем году выборы в областные и местные советы. Другие говорят, что нужно все делать одновременно, в марте следующего года. Но это невозможно, ведь второй тур будет только третьего февраля, а еще нужно будет провести обжалование и инаугурацию. Но для Регионов этот вопрос не ко времени – они сконцентрировались на президентской избирательной кампании и считают, что выиграют выборы, и дальше сами все урегулируют. Думаю, что в сентябре мы найдем решение. Что касается преодоления вето Президента на закон «О выборах президента», то это можно сделать в период 17-21 августа, или первого сентября после открытия сессии. Кроме того, на первом же заседании пятой сессии нужно будет также рассмотреть бюджетный кодекс.



На ваш взгляд, почему же так и не была создана широкая коалиция БЮТ и ПР? И что все же успели согласовать стороны в процессе переговоров?

Было несколько тем, которые невозможно было решить. Избрание президента – в каждой команде были противники и сторонники выборов в парламенте. В каждой команде были люди, которые считали это неправильным. Это мировоззренческие разногласия. Разногласия также касались выборов премьера в два тура в парламенте, полномочий президента и премьера, согласованы были только вопросы местного самоуправления, судебной реформы и относительно раздела о правах человека.



Как именно делили полномочия президента и премьера? Говорили, что БЮТ настаивал на максимально широких полномочиях для премьера.

Так нельзя сказать, мы просто не могли прийти к общему решению. Вообще, в современной политической элите нет реального стремления к компромиссу. Когда шла речь о создании объединенной коалиции при участии всех фракций без коммунистов, то были такие, кто не хотел привлекать к переговорам Блок Литвина и НСНУ. Это, кстати, было видно по поведению Литвина. Когда его привлекали к переговорам - он при всем народе был за коалицию, когда нет – говорил, что это раздел страны на двоих.



Когда ждать следующих договоренностей? О чем они будут?

Думаю, что тема новой коалиции станет актуальной после выборов президента. Или фракции договорятся о пропрезидентском большинстве, или о досрочных выборах. Опыт Ющенко показал, что просто указа президента для роспуска парламента мало. Но президент не сможет работать без большинства в парламенте – поэтому либо мы, либо Регионы будут инициировать досрочные парламентские выборы, если не договорятся о новой коалиции.



Может ли быть использован Алексей Пукач в президентской кампании? И если да, то как именно?

История с делом Гонгадзе в последний год активизировалась. Кстати, до последних месяцев никто не занимался экспертизой пленок Мельниченко, а в последнее время Президент просил выделить на это деньги, и правительство это сделало. Я тогда понял, что в канун избирательной кампании дело реанимируют. Кроме того, для Ющенко, который решил идти на выборы, – это важная мировоззренческая вещь. Это одно из немногих обещаний на Майдане, которое он может выполнить. Об экономике ему уже говорить не стоит, свобода слова общество уже не интересует. Такого рода эмоциональные вещи, как дело Гонгадзе, могут добавить очков Президенту. Пукача нашли через день после Говерлы. Наверное, знали, где он находится и просто не спешили его брать. Я не работал в СБУ, но был на афганской войне. Не представляю, чтобы человек, который столько времени скрывался, так себя вел во время задержания. Он будто обрадовался, показал все документы и сразу заявил, что причастен к делу Гонгадзе. Совпадение этих обстоятельств меня беспокоит. Теперь дело может пойти по двум сценариям – Пукач назовет тех людей, которых уже нет и о которых невозможно ничего проверить. Что уже скажет Кравченко, Догаев или Ферре? Но в другом случае его могут использовать против действующих политиков – подтвердить трудно, ведь главные фигуранты уже мертвы, но через него можно будет шантажировать кого-то.



Кого, например?

Неизвестно. Точно кого-то из тех, кто пришел во власть в команде Кучмы. Но мне кажется, что с появлением Пукача новый виток получит не только дело Гонгадзе, но и дело Вячеслава Чорновила и некоторые другие. Генерала сейчас будут широко использовать. Но правда об убийстве Гонгадзе стране полезна, потому что в последнее время создалось впечатление, что во времена президента Леонида Кучмы была самая эффективная экономика и самая моральная политика.



Полезна будет правда и по делу Лозинского. Его найдут, как вы думаете?

Я думаю, что для Президента это дело даже важнее, чем дело Гонгадзе. Последнее – это просто предвыборный отчет, а первое – атака на своего электорального противника Тимошенко. Насколько мне известно, Президент сейчас только и интересуется этим делом.



А сам БЮТ заинтересован в том, чтобы найти своего бывшего коллегу?

Мы заинтересованы, чтобы точки над «і» были расставлены. Мы уже за это проголосовали. Но для нас важно, чтобы новых Лозинских не было. Убийц, надеюсь, в рядах партии больше нет, хотя на местном уровне много людей, которые были замешаны во всевозможных скандалах.



Например, Богдан Губский, которого в Киевской и Черкасской областях называют почти королем региона? Вообще, возможна партийная люстрация относительно тех, кто на местах злоупотребляет властью?

Мы идем двумя путями. Нужно чистить не только БЮТ, но и всю политическую элиту, прежде всего лишив депутатов неприкосновенности. Бизнес во власть не пойдет, если не будет неприкосновенности. Мы хотели поднять этот вопрос на внеочередной сессии, но ПР отказалась поддержать норму о депутатской неприкосновенности. Мы предлагали также ограничение неприкосновенности президента, судей и депутатов. Есть готовность обсуждать и механизм частичного иммунитета, когда должностные лица осуществляют свою профессиональную деятельность, они должны быть неприкосновенными – то есть нельзя, например, арестовывать депутата во время проведения митинга. Но если депутат или судья осуществляет бизнес-, финансовую деятельность, или нарушает правила движения, он должен отвечать так же, как простой гражданин. Но Партия регионов почему-то была против даже таких смягчений.



Но нужна и внутренняя чистка. История с Лозинским очень повлияла – мы теперь будем тщательнее отбирать доверенных лиц у кандидата в президенты. Много разговоров о Богдане Губском или других депутатах от БЮТ, но пока никто не подтвердил свои обвинения доказательствами. Перед выборами чисток наверняка не будет – это дело политически рискованное. Но они точно будут после выборов, иначе партия не выдержит конкуренции среди других политических сил.



Почему фракции пыталась сменить главу налоговой администрации Александра Буряка? Вас не удовлетворяла его работа?

У нас на фракции постоянно обсуждаются те или иные министры, которые были избраны по нашей квоте. Они приходят к нам, отвечают на вопросы депутатов, отчитываются. Например, в свое время хотели уволить министра строительства Василия Куйбиду, были замечания по министру транспорта Иосифу Винскому, по министру экологии Георгию Филипчуку. С налоговой это была штатная ситуация, но кто-то додумался сказать это прессе. К Буряку были вопросы от семи депутатов о кадровых вопросах и возмещения НДС. Но Буряк повел себя корректно и сказал, что будет руководствоваться в своих назначениях только тем, насколько глава местной налоговой выполняет план поступлений. Закончился разговор тем, что аплодисментами провожали главу ГНА с заседания фракции. Поэтому лучше приглашать и обсуждать деятельность министров, а не публично жаловаться на них в СМИ.



Это вы о письме Винского?



Нет, но, кстати, Винский был в черном списке нашей фракции давно. Его деятельность как министра была не воспринята фракцией после того, как он предложил депутатам обращаться к нему с предложениями один раз в неделю только с 8.30 до 9.00 утра.



Сейчас много говорят, что в партии готовится раскол. В частности, говорят о расколе по линии – Андрей Портнов и Андрей Кожемякин.

Наши депутаты имеют право на собственное мнение. Мы избирали лично всех министров, которых назначали по нашей квоте. Не голосовали только за Винского, потому что сначала на эту должность предлагали Тариэла Васадзе, который в последний момент отказался, и на его место выдвинули Винского. Когда шла речь о главах комитетов, то за некоторые комитеты голосовали тайно, ведь борьба была не на шутку. Порой даже назначали глав комитета наперекор предложениям Тимошенко. У нас существует конкуренция старой партийной гвардии и нового поколения, пришедшего в БЮТ после 2006 года. Это нормальный процесс.