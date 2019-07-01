"Кошмар, голос разума и жизнь в жопе": в Сети разглагольствуют о заявлениях главы Офиса Зеленского

Богдан оказался в центре скандала / president.gov.ua

Заявление главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что он "разрешил бы Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский", всколыхнуло соцсети в понедельник, 1 июля.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", – заявил Андрей Богдан в интервью РБК-Украина.

Впрочем, следует отметить, что все интервью главы Офиса Зеленского стало объектом пристального внимания и обсуждения в Сети.

Смелые и откровенные высказывания Андрея Богдана многих застали врасплох.

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Вот главные тезисы интервью Богдана:

"Никто так не распускал еще Верховную раду, не выигрывал Конституционный суд, не делал такие быстрые шаги, как мы делаем. Возьмите, проанализируйте первый месяц других президентов и увидите ровным счетом ничего".

"Я уверен, что из ста человек, которых мы берем к себе в команду, двадцать нужно будет срочно терять, еще тридцать потеряются в пути. Это естественный отбор. У меня нет кнопки "дайте мне министра транспорта". Бах, принесли, идеальный и всем нравится. Нет. В Украине вообще есть глобальная проблема – кадровый дефолт".

"Умозрительно договориться могут только журналисты в своих фантазиях. Если ты приглашаешь человека на работу, то он должен откуда-то уйти, оставить какой-то бизнес, отставить семью в сторону и заниматься чем-то".

"Я у Азарова работал, до этого у Ющенко и у Тимошенко. Я и у Петра Алексеевича работал, и у Луценко был адвокатом".

"Славе Вакарчуку не надо ходить на телевидение - просто запрещено. А как ты ему это объяснишь? Он вещать хочет. А это вообще не его. Он убивает свою партию. Мы же видели, как упал рейтинг "Европейской солидарности". А сейчас падает "Голос", но "Солидарность" растет. Не пускайте его, пусть ездит по областям".

"Я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?".

Так вот что пишут по этому поводу в Сети.

"Це було б цілком розумне рішення. Хто цього не розуміє – не розуміє і не готовий прийняти Донбас назад в Україну. Донбас завжди був російськомовним, при чому завдяки політикам, він став фанатично російськомовним. Крим ми втратили якраз після відміни у 2014-му закону Колісніченка-Ківалова. Це була вкрай нерозумна дія – рубати з плеча. Адже для так би мовити проросійської частини населення це було важливо. От і спровокували самі конфлікт, в додаток до Революції Гідності, яка і так відлякувала цих людей. Нерозумна хаотична політика – це причини того, що у провокаторів "Російської Весни" вдалося релізувати свої замисли. Без підтримки населення місцевого нічого не вдалося б. "Почему я должен в свои 55 учить украиский чтобы прочитать вкладышь в медпрепарате?!" – кричав на нас в Криму таксист, який віз до Ялти у 2013 році. Це таке покоління, такі люди. Їх не переробиш. Тому лише домовлятися та знаходити компроміси. Ну, а росіяни нагнітили обстановку пропагандою і зроєю. От вам і війна", - считает Yaroslav Kryzhanivsky.

"Він не вважає Луганськ та Донецьк територією України?????? "я б дозволив Донецьку та Луганську державну - українську, регіональну - російську і за умови, що після цього вони - територія України", - отметила Margo Turelyk.

"В чому кіпіш? вибрали президента ватніка, і вата вже на підйомі, реванш не те що йде, а мчить країною. при цьому у партії слуга народу (коломойського) найвищий рейтинг, і мені складно уявити в якій мало-ново-старо-ще якійсь там-ро'сії ми будемо жити після парламентських. українці свідомо ставлять за мету жити в сраці, обирають ту сраку, і вся країна в ній живе. щойно починаємо вилазити - люди кажуть що жити не в сраці дуже страшно і голосують за повернення назад", - пишет Игорь Назарчук.

"Це непоганий варіант і ті хто категорично проти цього не розуміють що ціна їхнього "ні" - життя тисяч українців які захищають країну...", - убежден Sergei Gorban.

"Язык был поводом для конфликта. Одним из поводов. Конституция прекрасно прописывпла положения русского языка, но принятым тогда законом о языке в 12 г, выписали моменты продвижения русского, где нарушили конституционные положения украинского. Который отменили в феврале 14. Вот за то и ухватились. Мне кажется, что это было сделано намеренно. Специально под этот конфликт. Все это время тема языка культивируется как взрывоопасная. Поэтому и относится к ней надо осторожно", - думает Arina Rozvadovskay.

"Речь идет о том, чтобы разрешить им плевать на украинский язык, на украинские законы, украинскую государственность. Богдан до сих не понимает суть требований Путина", - считает Viktor Ostafeychuk.

"Это кошмар. глава офиса президента делает все, чтобы войну не называли войной, подменил основу конфликта и играет на стороне российских пропагандистов. что теперь будет с страной?", - высказался Максим Бутченко.

"Наконец-то, прозвучал голос разума. Русский язык является родным для миллионов украинцев, причём далеко не только в Донецкой и Луганской областях, а повсеместно. Люди должны иметь возможность пользоваться своим родным языком во всех сферах жизни, а не только на кухне", - Yulia Derevenko.

Напомним, ранее сообщалось, глава Офиса Зеленского Андрей Богдан раструбил о дружбе с Андреем Портновым.