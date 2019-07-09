"Жопу целовать, мацать не будут": переговоры чиновников Минобороны о дефектных бронежилетах слили в Сеть

Чиновники Минобороны знали, что бронежилеты простреливаются / скриншот

9 июля, во вторник, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины слило в Сеть эпизоды записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов.

По информации ГБР, обнародованные записи доказывают, что чиновники Минобороны были в курсе, что бронежилеты негодные, что они простреливаются, но это не помешало им принять продукцию у производителя.

В частности, чиновник убеждает кого-то, что проверяться бронежилеты не будут, и на "этапе приемки их никто мацать не будет". Также в аудиозаписи кто-то говорит, что технолог думает, что эти бронежилеты – "это жопа, кустарная работа".

Потом некий чиновник говорит, что они "будут жопу целовать этому производителю, приемщики будут считать бронежилеты закрытыми глазами".

Также в одном из эпизодов разговора кто-то говорит, что во время проверки бронежилетов в лаборатории оказалось, что они пробиваются.

По информации ГБР, сейчас проводится досудебное расследование, проведено более 40 обысков, изъято 11 тысяч бронежилетов и назначены экспертизы. Ущерб государству оценивается в пределах 100 миллионов гривен.

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