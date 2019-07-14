"Усатый пидораз": "раскабашевший" Гиркин громогласно пустил пыль в глаза о потерях боевиков

14 июля 2019, 10:31

Стрелков заявил, что на фронте сейчас остаются только те, кто воюет с 2014-2015 годов.

Гиркин рассказал о потерях боевиков / скриншот

Экс-патрон боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (он же Стрелков) давеча посетовал на недостаток "кадров" в бандформированиях боевиков "Л/ДНР".

Видео в сеть выложил блогер Necro Mancer в Twitter. 

Стрелков на видео, которое в Twitter разместил блогер Necro Mancer, утверждает, что, начиная с мая и по сегодня на Донбассе идет бойня. При этом за этот период потери "корпусов" в 3-4 раза превышают потери в течение всего предыдущего года.

При этом Стреков подчеркнул, что боевики оказались очень сильно обескровлены.

Также Гиркин поплакался во всеуслышание, что пополнение к боевикам прибывает "до первого обстрела", а после первого же обстрела, "новобранцы" бросают автоматы и уходят.

Резюмируя, бывший патрон боевиков заявил, что на фронте сейчас остаются только те, кто воюет с 2014-2015 годов, и с каждым днем их становится все меньше и меньше.

Отметим, что в комментариях к видео народ набросился на Гиркина с критикой и убеждены, что его слова – всего лишь пыль в глаза, ширма, а на самом деле вооружения РФ подтягивает будь здоров.

"Ездит на мерсах с охраной, раскабанел, выступает типа острые темы для кремля "всепропало" Думаете он говорит сам от себя? Гггыыы Он специально для Украины говорит: у нас все херово, расслабьтесь..... А сами технику подтягивают. Информ ширма", - сказал некто под ником Mikhailich‏.

"Наскільки можна зрозуміти, кат українського народу Гіркін живе життям звичайного московського обивателя, без якоїсь реальної охорони, та ще й приймає участь в публічних політичних заходах. Тобто в Україні спецслужб немає. Добробатів немає. Інакше чого він досі живий", - добавил евгений Лукьянчук.

"Усатый пидораз", - считает некто Велосипед Голобородько.

Напомним, ранее Стрелков признал, что прятался за спинами жителей Донбасса.

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Донбасс боевики ДНР ЛНР Стрелков война на Донбассе Игорь Гиркин
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