"Сначала крыла х*ями, теперь оправдывается": дерзкая глава Николаевского облсовета опростоволосилась на встрече с "малоросом" Зеленским

Зеленского в Николаеве назвали малоросом / скриншот

17 июля, в среду, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским осрамилась руководитель Николаевского областного совета Виктория Москаленко.

По информации, в ходе посещения главой государства Николаевского судостроительного завода, журналист задала ему вопрос и ткнула на главу областного совета, которая в это время была рядом, что во время предвыборной компании Виктория Москаленко выступала с жесткой критикой в адрес Зеленского. Журналистка спросила, высказывала ли Москаленко такую же позицию.

На это некогда дерзкая Москаленко удивилась и стала утверждать, что считает Зеленского гарантом Конституции. Но журналисты напомнили, что глава облсовета назвала его "малороссом".

Читайте также"Я этого дебила тянул, не прощу": обиженный на Зеленского "разбойник" из горсовета Борисполя собрался в судОтметим, что видео отчетливо видно, что Москаленко после этого побледнела и не нашла ничего толкового ответить, кроме повторить, что Владимир Зеленский является гарантом Конституции.

Потом между Зеленским и руководителем облсовета состоялась словесная баталия:

"Я малорос?", - спросил Зеленский.

"Я так не считаю, просто на тот момент я поддерживала Порошенко… У всех есть право на свободу мысли", - парировала Москаленко.

"Придется вам как-то выживать, со мною, с малоросом, ну как-то так", - добавил Зеленский.

"Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малоросом и мы будем с вами вместе сотрудничать", - уточнила Москаленко.

"Извините, главное знаете что, чтобы вы доказали, что вы не являетесь", - заявил Зеленский.

"Я с 2013 года была против Януковича режима", - стала оправдываться Москаленко.

"Молодец! Януковича уже нет. Сейчас мы говорим про меня, про малороса. Так вот, давайте мы с вами договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка, хорошо?", — резюмировал Владимир Зеленский.

"Баба просто оправдывается. Сначала крыла х*ями его в своём фэйсбуке, а теперь стоит и оправдываетесь", - прокомментировал видео некто под ником Чипполино Луковка.

Напомним, ранее в Николаеве директор аэропорта Федор Барна попытался укротить Владимир Зеленского и получил взбучку.

Также ранее Владимир Зеленский словесно выпорол и.о. главы Николаевской ОГА.