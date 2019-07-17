"Сначала крыла х*ями, теперь оправдывается": дерзкая глава Николаевского облсовета опростоволосилась на встрече с "малоросом" Зеленским

Из-за дерзких высказываний в сторону Зеленского руководитель Николаевского областного совета Виктория Москаленко попала в неловкую ситуацию.
17 июля, в среду, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским осрамилась руководитель Николаевского областного совета Виктория Москаленко.
По информации, в ходе посещения главой государства Николаевского судостроительного завода, журналист задала ему вопрос и ткнула на главу областного совета, которая в это время была рядом, что во время предвыборной компании Виктория Москаленко выступала с жесткой критикой в адрес Зеленского. Журналистка спросила, высказывала ли Москаленко такую же позицию.
На это некогда дерзкая Москаленко удивилась и стала утверждать, что считает Зеленского гарантом Конституции. Но журналисты напомнили, что глава облсовета назвала его "малороссом".
Читайте также"Я этого дебила тянул, не прощу": обиженный на Зеленского "разбойник" из горсовета Борисполя собрался в судОтметим, что видео отчетливо видно, что Москаленко после этого побледнела и не нашла ничего толкового ответить, кроме повторить, что Владимир Зеленский является гарантом Конституции.
Потом между Зеленским и руководителем облсовета состоялась словесная баталия:
"Я малорос?", - спросил Зеленский.
"Я так не считаю, просто на тот момент я поддерживала Порошенко… У всех есть право на свободу мысли", - парировала Москаленко.
"Придется вам как-то выживать, со мною, с малоросом, ну как-то так", - добавил Зеленский.
"Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малоросом и мы будем с вами вместе сотрудничать", - уточнила Москаленко.
"Извините, главное знаете что, чтобы вы доказали, что вы не являетесь", - заявил Зеленский.
"Я с 2013 года была против Януковича режима", - стала оправдываться Москаленко.
"Молодец! Януковича уже нет. Сейчас мы говорим про меня, про малороса. Так вот, давайте мы с вами договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка, хорошо?", — резюмировал Владимир Зеленский.
"Баба просто оправдывается. Сначала крыла х*ями его в своём фэйсбуке, а теперь стоит и оправдываетесь", - прокомментировал видео некто под ником Чипполино Луковка.
Напомним, ранее в Николаеве директор аэропорта Федор Барна попытался укротить Владимир Зеленского и получил взбучку.
Также ранее Владимир Зеленский словесно выпорол и.о. главы Николаевской ОГА.