"Сексуальное насилие над беспомощным": Сыроид сделала нагоняй Зеленскому по поводу Рады

Оксана Сыроид / УНИАН

Заместитель главы спикера украинского парламента Оксана Сыроид подвергла жесткой критике озвученное в среду, 17 июля, требование президента Владимира Зеленского о созыве внеочередного заседания Верховной Рады.

На своей странице в социальной сети Facebook она сравнила такое требование руководителя государства с сексуальным насилием над беспомощным.

"Требование Президента о созыве внеочередного заседания после роспуска парламента - это "удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния лица". (Статья 153 УК)", – написала она.



Напомним, ранее Андрей Парубий категорически отказал в созыве экстренного заседания Верховной Рады. ответил громогласно назвал людей Зеленского "далекими" и исключил коалицию с ними.