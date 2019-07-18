Главные новости 18 июля: предложение Путина Зеленскому и закрытие дела против Порошенко

Владимир Зеленский раскрыл, что ему предложил Владимир Путин / GettyImages

В четверг, 18 июля, стало известно, что во время телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Также сообщалось, что президент нашей страны отреагировал на упрощение главой РФ выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Кроме того, бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов написал, что дело против экс-главы государства Петра Порошенко о госизмене закрыто.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 18 июля.

Предложение Владимира Путина Владимиру Зеленскому

Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора Путин предлагал ему провести обмен пленными в формате "всех на всех".

"Президент РФ мне сказал: "Я вижу решение вопроса пленных — "всех на всех"…", — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, он, в свою очередь, откровенно сказал, что с радостью провел бы обмен пленных в формате "всех на всех", но есть одна ситуация.

Володимир Зеленський про роботу антикорупційних органів, завершення війни, повернення українських полонених та зниження тарифів. Президент України Володимир Зеленський відверто поділився думками про роботу антикорупційних органів, завершення війни, повернення українських полонених та зниження тарифів. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 17 липня 2019 р.

Реакция Зеленского на упрощение Путиным выдачи паспортов России жителям Донбасса

Зеленский отреагировал на подписание Путиным указа об упрощении предоставления украинцам с Донбасса российского гражданства — поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из дружественных стран.

Лидер Украины также поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления гражданства нашей страны людям, которые на родине страдают от нарушения прав и свобод.

Закрытие дела против Петра Порошенко

Портнов написал, что 17 июля генеральный прокурор Юрий Луценко нарушил Уголовно-процессуальный кодекс — закрыл одно из уголовных производств следователей Государственного бюро расследований против Петра Порошенко.

Юрист отметил, что генпрокурор закрыл дело следователей ГБР "о государственной измене" экс-президента.