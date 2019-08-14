"Дешевый секс и алкоголь": Савченко объяснила, почему с треском проиграла выборы в Раду

Надежда Савченко / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Скандальный уже экс-нардеп Надежда Савченко оправдала свое поражение на досрочных выборах в Верховную Рады грязными политическими технологиями.

В телеэфире она призналась, что секрет победы на округе №51 в поселке Зайцево Донецкой области, где она баллотировалась, был очень прост, но она решила не уподобляться конкурентам.

"Технологии, которые были использованы – это были технологии из ряда: сначала слой запугивания, потом слой якобы спасения от запугивания, потом слой дешевого алкоголя, еды, дешевого секса […]. И такое у нас на округах практиковалось", – подытожила Савченко.

Напомним, ранее Надежда Савченко, баллотировавшаяся по мажоритарному округу в Зайцево Донецкой области, с треском провалилась на досрочных выборах в Верховную Раду. Позднее экс-нардеп устроила взрыв комментариях в соцсетях, когда выложила интернет свою "откровенную" фотосессию, снятую в песчаных дюнах на берегу Балтийского моря.