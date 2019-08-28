Чат с политологом Александром Кочетковым

Александр Кочетков

30 августа, в 10.00, на сайте Главред состоится чат с политическим аналитиком Александром Кочетковым. В ходе чата вы сможете обсудить и первые сто дней президентства Владимира Зеленского, и старт работы Верховной Рады XIX созыва, и задуманные новой властью преобразования в государстве.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.