Алексей Кучеренко: «Я сочувствую всем потребителям газа в Украине»

Украина уже получила повышенную цену на российский газ. Вопрос, который сейчас волнует многих простых граждан, – повысят ли из-за этого цену на газ для населения и коммунальной сферы.

Вопреки тому, что Юлия Тимошенко пока предпочитает не заявлять о таком повышении, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко утверждает, что рост цен для населения в ближайшее время неизбежен. Более того, министр уверен, что через несколько лет стоимость украинского и российского газа сравняется, и о нынешних низких ценах для населения можно будет забыть.





Алексей Юриевич, хотелось бы услышать вашу оценку, как министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, газовых договоренностей, достигнутых «Газпромом» и «Нефтегазом» 19 января. Вы разделяете общую позитивную правительственную оценку этим соглашениям?



Правительство эти договоренности поддержало. Я разделяю эту точку зрения. На мой взгляд, переговоры по газу были заведены в такой тупик, и ситуация была настолько напряженной, что украинская сторона вышла из них с честью.



По вашему мнению, какая цена газа будет теперь для украинских потребителей в 2009 году?



Премьер-министр озвучила уже эти цифры. На входе среднегодовая цена будет до 230 долларов за тысячу кубометров. Какая будет цена для населения – узнаем несколько позже, когда «Нефтегаз» произведет соответствующие расчеты.



Сейчас всех волнует вопрос, существенно ли повысятся цены на газ для населения в связи с подписанием новых соглашений и повышением цены на российский газ. Вам как никому другому должны быть известны планы по изменению цены на газ для населения, можете подтвердить или опровергнуть информацию о повышении цены?



Существуют объективные процессы, не зависящие от того, хотим мы этого или нет. Я очень сочувствую всем потребителям газа в Украине, но есть объективные процессы, с которыми ничего не поделаешь, – это колебание цены на газ и нефть. К этим вещам нужно относиться как к объективной реальности и больше думать над тем, как заработать и дать людям возможность иметь побольше денег. Но если товар стоит определенную сумму денег, то мы с этим ничего не поделаем, и цены должны быть соответствующие.



Демагогия о невозможности повышения цен на газ уже несколько поднадоела. Пусть такие газовые специалисты, как госпожа Герман, комментируют невозможность повышения цен, но есть объективные вещи, и с ними ничего не сделаешь.



Аргументы оппозиции заключаются в том, что население потребляет украинский газ, а для роста цен на него как будто нет оснований. Население и коммунальное хозяйство потребляют газ украинской добычи или им тоже идет российский газ?



Это очень условно. Есть постановление, согласно которому для населения идет исключительно украинский газ. Но я могу сказать, что в Украине существует тенденция к выравниванию цен. Через три года цена на украинский и российский газ для потребителей будет одинакова. Если этого не случится, то не будет развиваться украинская газодобывающая отрасль. А она может развиваться только за счет рынка. Во всем мире это происходит с помощью ренты – добывают свой газ и продают по мировым ценам, но облагают его большой рентой. За счет ренты, в свою очередь, финансируются энергосберегающие проекты и оказывается помощь малообеспеченным потребителям.



В Украине не будет другой модели. Есть мировая практика, а изобретения какой-то украинской модели заводят в тупик. Нужно людям активно, корректно и честно объяснять, что происходит, и больше думать о повышении уровня доходов населения.



Кстати, курс доллара может очень повлиять и на цену на газ. Газ у Российской Федерации мы покупаем за доллары. Если курс доллара останется на уровне 8 гривен, то логично, что цены на газ в гривнях могут вырасти просто в несколько раз. Это возможно?



Ну а вы как думаете, куда мы в таком случае денемся от повышения цены? Высоким курсом доллара всю экономику Украины загнали в очень глубокую яму.



А как же в таком случае можно сдержать ситуацию с ростом цены на газ в связи с изменение курса доллара?



У нас нет правительственного влияния на политику НБУ, а это неправильно. Нацбанк занял абсолютно «независимую» позицию.



В последнее время в правительстве много говорят о переводе коммунального хозяйства Украины на альтернативные виды топлива. Насколько это реально и что по этому поводу планируется сделать?



Ми разрабатываем и в ближайшее время будем готовы презентовать Национальную программу модернизации коммунальной теплоэнергетики. Начали ее разработку мы еще год назад совместно с учеными, сейчас она уже почти готова. Эта программа будет состоять из региональных программ с учетом специфики каждого региона. Мы давно готовились к этому. С помощью этой программы мы планируем значительно сократить потребление газа коммунальным хозяйством страны.



На что правительство будет делать ставку в качестве заменителя газа?



Все будет зависеть от территорий. Безусловно, будут диверсифицированы источники топлива и минимизировано использование газа. Где возможно, будут использовать мазут, электроэнергию, местные виды топлива, такие как торф и тому подобное. Сельские котельные можно переводить на отопление шелухой и соломой, будут внедряться теплонасосы. Главное, использовать абсолютно разные источники и не зависеть от чего-то одного.



Могу привести пример Стокгольма, где я был два месяца назад. Этот город еще несколько лет назад потреблял три вида топлива и на 90% был зависим от очень дорогого мазута. Теперь Стокгольм использует двенадцать видов топлива, в том числе твердые отходы и мусор.



Главный вопрос, возникающий при рассмотрении проектов перехода на альтернативные виды топлива, - где брать средства? Деньги будут выделяться из бюджета или финансовый груз ляжет на инвесторов?



Основная ставка будет на инвестиционные средства. Хотя, безусловно, бюджетная поддержка тоже нужна. Но, если будет нормальная тарифная политика, то сама жизнь подтолкнет к внедрению альтернативных видов топлива потребителями. Основная идея проектов альтернативных видов топлива – это сбережение и эффективное использование. То есть в пределах существующих тарифов будут искать источники для уменьшения расходов.



Когда общественности презентуют правительственную программу по модернизации коммунальной теплоэнергетики?



У нас с Академией наук есть договоренность, что в этом месяце мы такую программу презентуем. В конце января пройдет заседание Президиума НАН, где, собственно, состоится ее обсуждение. Поэтому приблизительно через месяц ее в окончательном виде презентуют.



Кстати, Юлия Тимошенко уже успела заявить, что на эту программу из бюджета будет выделена огромная сумма. Какая именно сумма предусмотрена в бюджете?



Эта сумма - 500 миллионов гривен в стабилизационном фонде.



Сейчас в Украине говорят о том, что в сфере ЖКХ у нас в следующем году может произойти множество техногенных катастроф, связанных с изношенностью инфраструктуры. Случаи со страшными трагедиями в Днепропетровске и Евпатории придают этим голосам веса....



А при чем здесь Днепропетровск и Евпатория? При чем там изношенность? В Днепропетровске был выток газа – это не изношенность системы, а человеческий фактор. Людям из местного газового управления трое суток звонили граждане и просили перекрыть краник. Этого не сделали. То же случилось и в Евпатории – жители целый год писали письма начальнику управления ЖКХ города о том, что нужно убрать взрывоопасные баллоны. Он этого не сделал. При чем тут изношенность инфраструктуры?



Конечно, изношенность инфраструктуры есть, и этот факт меня совсем не радует. Но все эти апокалиптические предсказания звучат ежегодно. Их больше всего любят распространять оппозиционные силы, тема ЖКХ у них излюбленная. Пока мы зиму проживаем нормально, аварий нет и ничего не взрывается.



Можно ли без огромных капиталовложений в инфраструктуру и в дальнейшем надеяться на то, что техногенные катастрофы будут происходить только из-за человеческого фактора?



Невозможно. Капиталовложения необходимы, обязательно, это неизбежно.



Это будут бюджетные или частные инвестиции в инфраструктуру?



В бюджете - это же у кого отобрать? У учителей, что ли? Нужно искать альтернативные источники.



Кстати, нынешней зимой мы даже в Киеве имели ситуацию, когда во время морозов перекрывалась подача тепла и теплой воды в квартиры. Почему возникла эта ситуация и кто в ней был виноват?



Сейчас Киев за счет всего государства потребляет чужой газ. Благодаря этому городская власть еще и имеет возможность пиариться. Это образчик того, как вся страна цинично обворовывается. У Киева огромные долги по газу. Согласно законодательству, теплоснабжение нельзя перекрывать за долги, но если кто-то нагло постоянно не платит за газ, то как им его поставлять? Никто никого больше не отключает, но компания «Киевэнерго» за газ так и не платит.



По моему мнению, в той ситуация вина и полная ответственность была на киевской городской власти. Они ведут непонятную мне политику по управлению городом.



Давайте немного поговорим о политических перипетиях в правительстве. Кабинет Министров на своем заседании принял обращение к Президенту с просьбой уволить главу Национального банка. Кто из министров голосовал за это решение и голосовали ли за него вы лично?



В Кабмине нет практикуется рассказывать, кто лично голосовал за какое решение. Скажу, что голосов для решения было достаточно. По моей информации, «за» было восемнадцать министров. 407 народных депутатов приняли соответствующее обращение к Президенту в стенах Верховной Рады, было бы странно, если бы это решение не встретило поддержки в Кабмине. По-видимому, Стельмаху уже нужно уйти...



Есть информация, и ее подтверждают источники в коалиции, что в правительстве в ближайшее время будут проводиться кадровые изменения. Якобы будут менять некоторых министров, особенно это касается представленных по квоте «Нашей Украины». Вы проходили именно по этой квоте. Кто будет первым «на вылет», и какой будет лично ваша судьба?



Я не знаю. Коалиция определится. В отношении себя ничего не могу вам сказать, сейчас это меня меньше всего волнует.



На ваш взгляд, кадровые изменения в правительстве произойдут?



А почему нет? Некоторые сферы нужно объективно усилить. Моя точка зрения такова, что финансовый блок у нас очень страдает. Представители этого блока в последнее время допускали серьезные ошибки. У них очень консервативный подход ко многим проблемам. Кстати, считаю, что многого мы не смогли сделать в сфере ЖКХ именно благодаря «позиции» наших финансистов. В нашем случае консервативный подход никоим образом не может способствовать выходу из кризиса. Нам необходима другая модель, не фискальная, а либеральная. Украине нужна либерализация налогов и поддержка инвестиций.



Кстати, насколько реально в условиях нынешнего финансового кризиса внедрять программу альтернативного топлива в тепловой коммунальной энергетики?



Именно сейчас эти реформы и нужно проводить. В настоящий момент нам объективно мешает политическая и курсовая нестабильность. Нужно в первую очередь решить курсовую проблему. В Нацбанк должны прийти современные специалисты. Ветераны там уже достаточно поработали, а современные специалисты должны прийти и снять курсовые проблемы и стабилизировать ситуацию. Думаю, они также смогут установить нормальный контроль за коммерческими банками. Ни одна страна в условиях кризиса не отпускала банки в «свободное плавание», как это сделали у нас.



Что касается политической стабильности, то будем надеяться, что разговоры о досрочных выборах прекратятся, все будут смотреть уже на выборы президентские, а до тех пор можно будет нормально поработать.



То есть, по вашему мнению, нынешнее правительство нормально доработает до президентских выборов?



Я не Господь Бог, чтобы это утверждать. Но сейчас правительство - единственный островок стабильности, пусть оно и дальше работает.