Украинско-российская дипломатическая «война»: причины и последствия

3 августа в «Главреде» состоялась пресс-конференция члена комиссии МИД Украины, главы Совета по вопросам этнонациональной политики при Президенте Украины Геннадия Удовенко на тему: «Украино-российская дипломатическая «война»: причины и последствия». Геннадій Удовенко: Я б не називав те, що сталося з видворенням двох російських дипломатів з України і відповідну реакцію російської сторони на це видворення «війною». Нема війни. Ми приречені географією, історією на нормальні дружні взаємовідносини між двома державами. Але дійсно, в назві теми є сермяжна правда. Дійсно, протягом усіх років незалежності і України, і Росії у нас постійно було якесь напруження. Це прикро. Прикро, що це заважає розбудовувати наші відносини на основі договору «Про дружбу, співробітництво і партнерство». Сама назва документу - вдумайтеся. Чому ми не керуємося цим договором? Тут і виникає багато питань. Мені доводилося все своє дипломатичне життя – а це майже 40 років безпосередньо в дипломатії, - працювати пліч-о-пліч з дипломатами Радянського Союзу і з дипломатами і керівниками зовнішньої політики Російської Федерації як незалежної держави. Я працював на різних позиціях, і я на своєму власному досвіді знаю, що це таке. Якщо говорити про концептуальні проблеми в наших відносинах, то їх дві. 1.З боку Росії. Росія присвоїла собі право особливого інтересу на теренах колишнього Радянського Союзу. Потім географія цього «особливого інтересу» розширювалась, і тепер він переріс у захист російських громадян на теренах колишніх радянських республік. І далі ця філософія вилилась у захист російськомовного населення України. Російськомовним населенням сьогодні є величезна кількість українців за походженням. Я називаю це рецидивом неоімперської політики Росії. Це не тільки щодо України, але й щодо інших колишніх радянських республік. Ці постулати політики Рос Ії закріплені в ряді законодавчих актів РФ. Наприклад, у них є Закон про міжнаціональні відносини, і концепція міжнаціональних відносин у РФ. Можна проілюструвати російський неоімперіалізм щодо України на багатьох прикладах. Я назву кілька. В 1992-93 роках Російська Дума проголосила статус міста Севастополь як російського міста. Україна відреагувала на це, ми направили делегацію до Ради Безпеки, і вона прийняла безпрецедентне рішення – вперше в історії ООН, - в якому засудила дії російської Думи. Більше того, це була не резолюція Ради Безпеки, а заява Президента Ради Безпеки. Заяву головуючого Раді Безпеки важче ухвалити, ніж резолюцію. Резолюцію поставили на голосування, проголосували – і все. А заяву голови Ради Безпеки потрібно погодити з усіма 15 членами, в тому числі й щодо нашої скарги на дії російської сторони і з Російською Федерацією. Це було видатне досягнення, але воно у значній мірі полегшилося тим, що сам Росія підтримала нас в Раді Безпеки завдяки конфлікту Єльцина і Хасбулатова. Тоді це вже були прямі посягання на територіальну цілісність нашої держави. Далі можна сказати про Тузлу. Це теж було випробування нашої здатності захищати свої кордони, свої національні інтереси. Потім, на жаль, з політики ці відносини відбивалися на економічних відносинах між Росією і Україною. А для України Росія – виключно важливий партнер торгово-економічних відносин. Згадаймо молочну «війну», сирну «війну», шоколадну «війну». Яких тільки «війн» там не було! Щось не так Україна зробила – одразу вводяться якісь ембарго на поставки молочної продукції. Щось не так зробила Україна – ембарго на поставки ранніх овочів. Сьогодні ми теж бачимо, як важко ці відносини відбуваються, скільки у нас сьогодні проблем. Безумовно, головна проблема – Севастополь, погрози, що Чорноморський Флот РФ залишиться там назавжди, що Севастополь – російське місто і т.д. Треба, щоб Росія переглянула свою концепцію відносин з Україною. 2.З боку України. Яка наша головна проблема? Український менталітет меншовартості. За роки незалежності ми від цього менталітету не відмовилися. Візьміть Верховну Раду: «А як подивиться на це рішення Росія?» Ці проблеми в наших відносинах були при Кравчуку, вони були при Кучмі, і вони сьогодні при Ющенко. Ті ж самі проблеми, та ж газова «війна». Під враженням візиту Патріарха Московського – подивіться, які очі в наших вчених, політиків, співачок. Як вони дивилися на цього Патріарха! Я думаю, що моє покоління, молодше за мене покоління від цієї меншовартості не відмовиться. А ваше покоління вже повинно відмовитися від цього. Будучи Міністром закордонних справ, я проголосив два принципи зовнішньої політики. Перший принцип стосується дипломатичних кадрів незалежної України. Це так звані «три «П»: патріотизм, професіоналізм, порядність. Другий принцип – немає вічних ворогів, немає вічних друзів. Вічними є національні інтереси. Леонід Данилович мені дзвонить: «Що ви там видумуєте? Як це – «нема вічних друзів»? Це натяк на нашого сусіда. Я кажу: «Це Черчілль сказав». Це принцип британської зовнішньої політики. До тих пір, поки Україна буде чекати, що барин приїде к нам або з Москви, або з Вашингтону, або з Брюсселю і скаже, як нам жити, що нам робити, отак з нами і будуть поводитися. Зовнішня політика – це продовження внутрішньої політики. У зовнішній політиці можна досягти якихсь великих успіхів у дуже вузький проміжок часу, коли він говорите із партнерами, і вони вам вірять. Але коли це не підкріпляється справами, то й таке ставлення до держави. Ми послаблені – економічно, фінансово, наше суспільств розколоте, але нічого нового в цьому немає. «Лігабізнесінформ»: Як відсутність міністра закордонних справ шкодить зовнішній політиці? Чи є надія, що він з’явиться до президентських виборів? Геннадій Удовенко: Так, безумовно. Відсутність міністра протягом такого тривалого часу, безумовно, негативно позначається на нашій державі. на жаль, сьогодні він нікому не потрібний у нашій державі, тому що всі вже починають готуватися до президентської кампанії. Я не можу називати персоналії, щоб нікого не образити. Але можна було б, на мою думку, знайти компроміс між президентом, урядом і Верховною Радою, призначити міністром закордонних справ одного з двох перших заступників міністра закордонних справ. У нас навіть немає виконуючого обов’язки міністра. Це позначається на відстоюванні інтересі в уряді, зокрема, фінансових інтересів. І сьогодні тільки ледачий не говорить про те, в якій страшній кризі знаходиться Міністерство закордонних справ. Але у нас склад Міністерства закордонних справ і зарубіжних дипломатичних місій – це дуже висококваліфіковані люди, це налагоджений механізм, і він працює безперебійно, навіть за відсутності міністра. Запитання із залу: Чим закінчиться цей дипломатичний конфлікт і якої позиції варто притримуватися українській стороні? Геннадій Удовенко: Я не перебільшую значення цього конфлікту. Нарешті хоч трошки у нас з’явилася хоробрість піти на такий крок. Я б назвав це дипломатичним інцидентом, коли дипломатичні працівники заявляють про небажаність їхньої діяльності в нашій державі. Це звичайна дипломатична практика. Свого часу, за часів Радянського Союзу, британський уряд виставив понад сто радянських дипломатів. Сьогодні ЗМІ, мені здається, приділяють дуже велику увагу цьому факту. Ми прийняли рішення про завершення їхнього перебування в Україні свідомо, Росія відреагувала на це. Все робиться відповідно до Віденської конвенції про дипломатичний імунітет. Ніяких порушень міжнародного права, принаймні, з боку нашої сторони, не було. Єдине, що ми вставили цих двох дипломатів за їхню практичну діяльність. Згадайте, що відбувається зараз в Севастополі, а ця людина була куратором виконання угод про перебування ЧФ РФ в Україні. А ця жінка – генеральний консул у Петербурзі – вона абсолютно безневинно постраждала. Але «око за око, зуб за зуб». Я ще раз хочу сказати – я не бачу в цьому чогось незвичайного. Чорномирдін себе поводив не як посол, а як губернатор. За одне таке висловлювання, які він завжди говорив на адресу України, можна було його виставити. Україна на це не пішла при двох президентах – Кучмі і Ющенко. Тобто ми кожний раз ковтали це, списували на його неординарність.