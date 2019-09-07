Обмен пленными 7 сентября: в Москве сел украинский борт, который увезет моряков и Сенцова домой

В Москве сел украинский самолет, который увезет Сенцова и других домой / facebook.com/denisovaombudsman

В субботу, 7 сентября, Украина и Россия проводят выстраданный обмен пленными. В московском аэропорту "Внуково" уже сел украинский самолет.

"Украинский борт в аэропорту Внуково. Все готово к обмену", - в своем телеграм-канале сообщил российский журналист Владимир Соловьев.

Отметим, ранее участников на обмен пленными, которых выдает Украина России, привезли в аэропорт "Борисполь".

"Автобус с людьми на обмен в аэропорту Борисполь", - написал российский журналист Александр Коц в Twitter, и опубликовал снимки автобуса.

Читайте такжеОбмен пленными: СМИ узнали, кого Украина передаст России - списокНапомним, ранее сообщалось, утром в субботу, 7 сентября, к офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

По информации, на месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – Ред.)", – сказала в комментарии Крым Реалии мама Евгения Панова Вера Котелянец.