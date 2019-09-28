"Сбежал, пока за жопу не взяли": Порошенко взгрустнул из-за отставки Волкера

Порошенко стало грустно из-за отставки Волкера / сайт президента Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который затаил обиду на Путина за отказ отпустить Сенцова, назвал тревожной новость об отставке Спецпредставителя США в Украине Курта Волкера и сказал ему "спасибо" за стратегическое видение противодействия российской агрессии.

"Тревожная новость из Вашингтона – в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом мы все в Украине чувствовали себя увереннее – и по поводу мирного урегулирования, и по поводу прогресса на пути реформ, и по поводу роли США", - высказался бывший президент в социальной сети.

При этом Порошенко подчеркнул, что следующему спецпредставителю США будет непросто, ибо Волкер показал высокий класс.

"Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинскими властями, который не просто будет превзойти любому преемнику. Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину", - добавил Порошенко.

Отметим, украинцы не смогли промолчать и под сообщением Порошенко оставили массу комментариев, многие вместе с ним поблагодарили Волкера за работу.

"Схоже на те, що на Україні ламають зуби всі, навіть Америка. От - прав був Подерев'янський!", - убеждена Лолита Маринченко.

"За що дякуєте, за розвал країни, все що робить Америка, це тільки для своєї вигоди, а ви думаєте їм потрібна Україна багата, незалежна, чи народ нищий", - спросила Татьяна Голикова.

"Зніміть кастрюлю з голови", - ответила ей Юлия Бильсон.

"А може він разом з порохом ті гроші крали. Тепер запахло жареним і уволився", – задумался Михаил Моздир.

"Чого раптом? Трампушка, паскудяка, щось задумав!", - добавил Тарас Лихогруд.

"І "на больнічку не впав", і у відпустку не пішов, і в тривале відрядження не поїхав", - отметил Виктор Велбой.

"Може щось разом з Порошенко, (накарулесілі) що треба бистро тікати, пока за жопу разом не взяли", - сказала Валентина Афонюшкина.

"Да полно те Петр Алексеевич, у нас всё лето нет горячей воды, и отопление включать не собираются))) Работаю на трёх работах))) Живу по новому))) и на вашего Волкера ..., у него вода горячая есть))) А мы с двумя малыми детьми идём в клуб моржей)))", - возмутился Иван Панченко.

Читайте также"Старый КГБист": из-за "позы" Порошенко Украина оказалась в тупике - экспертНапомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер решил покинуть свой пост и подал в отставку.

По информации, Волкера должны допросить на следующей неделе в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей.

Также стало известно, что Волкер уехал из Украины спустя несколько дней после скандального разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, во время которого президент США якобы пытался давить на украинского коллегу по поводу расследования относительно семьи Джо Байдена.