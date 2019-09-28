"Сбежал, пока за жопу не взяли": Порошенко взгрустнул из-за отставки Волкера

Порошенко подчеркнул, что следующему спецпредставителю США будет непросто, ибо Волкер показал высокий класс.
Пятый президент Украины Петр Порошенко, который затаил обиду на Путина за отказ отпустить Сенцова, назвал тревожной новость об отставке Спецпредставителя США в Украине Курта Волкера и сказал ему "спасибо" за стратегическое видение противодействия российской агрессии.
"Тревожная новость из Вашингтона – в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом мы все в Украине чувствовали себя увереннее – и по поводу мирного урегулирования, и по поводу прогресса на пути реформ, и по поводу роли США", - высказался бывший президент в социальной сети.
При этом Порошенко подчеркнул, что следующему спецпредставителю США будет непросто, ибо Волкер показал высокий класс.
"Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинскими властями, который не просто будет превзойти любому преемнику. Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину", - добавил Порошенко.
Отметим, украинцы не смогли промолчать и под сообщением Порошенко оставили массу комментариев, многие вместе с ним поблагодарили Волкера за работу.
"Схоже на те, що на Україні ламають зуби всі, навіть Америка. От - прав був Подерев'янський!", - убеждена Лолита Маринченко.
"За що дякуєте, за розвал країни, все що робить Америка, це тільки для своєї вигоди, а ви думаєте їм потрібна Україна багата, незалежна, чи народ нищий", - спросила Татьяна Голикова.
"Зніміть кастрюлю з голови", - ответила ей Юлия Бильсон.
"А може він разом з порохом ті гроші крали. Тепер запахло жареним і уволився", – задумался Михаил Моздир.
"Чого раптом? Трампушка, паскудяка, щось задумав!", - добавил Тарас Лихогруд.
"І "на больнічку не впав", і у відпустку не пішов, і в тривале відрядження не поїхав", - отметил Виктор Велбой.
"Може щось разом з Порошенко, (накарулесілі) що треба бистро тікати, пока за жопу разом не взяли", - сказала Валентина Афонюшкина.
"Да полно те Петр Алексеевич, у нас всё лето нет горячей воды, и отопление включать не собираются))) Работаю на трёх работах))) Живу по новому))) и на вашего Волкера ..., у него вода горячая есть))) А мы с двумя малыми детьми идём в клуб моржей)))", - возмутился Иван Панченко.
Читайте также"Старый КГБист": из-за "позы" Порошенко Украина оказалась в тупике - экспертНапомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер решил покинуть свой пост и подал в отставку.
По информации, Волкера должны допросить на следующей неделе в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей.
Также стало известно, что Волкер уехал из Украины спустя несколько дней после скандального разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, во время которого президент США якобы пытался давить на украинского коллегу по поводу расследования относительно семьи Джо Байдена.