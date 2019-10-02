"Кто-то не хочет в тюрьму и собрал Майдан": под Офисом президента собрались активисты

Под Офисом президента собрались активисты / скриншот из видео

В среду, 2 августа, в Киеве под Офисом президента собрались активисты, которые протестуют против "формулы Штайнмайера", которую от имени Украины 1 августа в Минске по сообщению СМИ подписал Леонид Кучма.

Отметим, активисты принесли с собой под Офис президента флаги Украины и УПА, и выкрикивают "Вова, выходи", "Кучму геть", "Зелю геть", а также "Нет капитуляции".

Участники акции требуют запретить личностно-правовой режим. Кроме того, митингующие выступают против освобождение представителей ОРДЛО от ответственности и вывода войск с Донбасса.

В настоящее время обстановка в Офисом президента спокойная.

Отметим, в соцсетях многие пишут, что активистов собрал Порошенко.

"Так почему, не голосовали за своего порохобота, вы провацыруете гражданскую войну, щас Вам платят, а потом !!!!!!", - пишет Денис Сарнавский.

"Хтось не хоче в тюрму і зібрав майдан? Так я розумію? Роблять війну з середини країни", - добавила Наталия Рейкина.

Читайте такжеВернуть Крым и Донбасс: Зеленский запустил работу специальной КомиссииНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей. По слова главы государства, в документ войдут положения так называемой формулы Штайнмайера.

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - заявил Зеленский в ходе брифинга во вторник, 1 октября.

Он отметил, что новый документ будет разработан вместе с общественностью и в нем "не будет никаких красных линий". Закон начнет действовать только после того, когда на Донбассе пройдут местные выборы по законам Украины, а ОБСЕ подтвердит, что волеизъявление прошло по международным стандартам.