  1. Главная
  3. Политика

"Кто-то не хочет в тюрьму и собрал Майдан": под Офисом президента собрались активисты

2 октября 2019, 21:42

Активисты принесли с собой под Офис президента флаги Украины и УПА, и выкрикивают "Вова, выходи", "Кучму геть", "Зелю геть", а также "Нет капитуляции".

Под Офисом президента собрались активисты
Под Офисом президента собрались активисты / скриншот из видео

В среду, 2 августа, в  Киеве под Офисом президента собрались активисты, которые протестуют против "формулы Штайнмайера", которую от имени Украины 1 августа в Минске по сообщению СМИ подписал Леонид Кучма.

Отметим, активисты принесли с собой под Офис президента флаги Украины и УПА, и выкрикивают "Вова, выходи", "Кучму геть", "Зелю геть", а также "Нет капитуляции".

Участники акции требуют запретить личностно-правовой режим. Кроме того, митингующие выступают против освобождение представителей ОРДЛО от ответственности и вывода войск с Донбасса.

В настоящее время обстановка в Офисом президента спокойная.

Отметим, в соцсетях многие пишут, что активистов собрал Порошенко.

"Так почему, не голосовали за своего порохобота, вы провацыруете гражданскую войну, щас Вам платят, а потом !!!!!!", - пишет Денис Сарнавский.

"Хтось не хоче в тюрму і зібрав майдан? Так я розумію? Роблять війну з середини країни", - добавила Наталия Рейкина.

Читайте такжеВернуть Крым и Донбасс: Зеленский запустил работу специальной КомиссииНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый закон об особом статусе оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей. По слова главы государства, в документ войдут положения так называемой формулы Штайнмайера.

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - заявил Зеленский в ходе брифинга во вторник, 1 октября.

Он отметил, что новый документ будет разработан вместе с общественностью и в нем "не будет никаких красных линий". Закон начнет действовать только после того, когда на Донбассе пройдут местные выборы по законам Украины, а ОБСЕ подтвердит, что волеизъявление прошло по международным стандартам.

Владимир Зеленский протест Леонид Кучма новости Украины офис президента формула Штайнмайера
Сейчас вы просматриваете новость «"Кто-то не хочет в тюрьму и собрал Майдан": под Офисом президента собрались активисты». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:23
"Идеальный" разговор с Зеленским: злой Трамп потребовал снять завесу тайны со стукача
22:12
"Судья - п***рас": на матче Кубка Украины разгорелся скандал
22:09
Пошел по наклонной: ставший геем парень хочет засудить Apple за это
21:49
"Рукоблудство" Кивы: кто возбудил нардепа ОПЗЖ на рабочем месте Фото Видео
21:42
"Кто-то не хочет в тюрьму и собрал Майдан": под Офисом президента собрались активисты Видео
21:18
Маркарова "обрадовала" заявление по МВФ
21:03
Вернуть Крым и Донбасс: Зеленский запустил работу специальной Комиссии
20:49
Франция присвоила подписание "формулы Штайнмайера" "нормандской четверке"
20:30
Выбор матери 2019: что было в 13 и 14 сериях сериала Видео
20:20
Розовый блонд – стильное окрашивание волос 2019-2020 со вкусом свободы - фото Фото Видео
20:15
Джентльмен 2020: Дата выхода, сюжет и актеры фильма Видео
20:06
Источник кучи проблем, подрыв здоровья, потери: кому гороскоп на завтра сулит тяжелый день
19:47
Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на новогодние праздники
19:18
"Любимая пустолайка Петюни" заснул прямо в Раде, как "шоколадный": курьезное видео Видео
19:15
Модный оливковый маникюр – красивые идеи дизайна для осени 2019 - фото Фото Видео
19:07
Украина спустя 4 года вернулась к покупке электроэнергии у РФ
18:50
"Раздвоение личности?": Порошенко "забыл", как топил за "формулу Штайнмайера" еще три года назад Видео
18:47
"Плешивый" Путин примерил на себя "рубаху" господина Зеленского
18:37
Зеленский на "секретной встрече" рассказал главам фракций то, что "не мог сказать обществу"
18:25
"Ниче себе мини": Алла Пугачева взбудоражила фантазию
18:19
"Подрочил и вытерся об носки": Кива мастурбировал в Раде после переписки с моделью из Одессы
18:12
"Поросенка пора в духовку": "джигит" Саакашвили пожаловался в ГПУ на "похитителя" Порошенко
18:05
Меркель сделала важное заявление по отмене санкций против РФ
17:51
"Не ори!": в Днепре коп "вмазал" девушке по лицу, инцидент попал на видео Видео
17:35
"Формула Штайнмайера": требование Вакарчука взволновало главу МИД РФ
17:33
Шум вокруг Зеленского и Трампа: Помпео признался, что "держал свечку"
17:27
Очковтирательство: представитель Заворотнюк срочно отказался от своих слов
17:05
Суд снова арестовал активы Порошенко – Портнов Видео
17:04
"Пиндосы шуток не понимают": "дурачек ботоксный" Путин оценил скандал вокруг Трампа и Зеленского
16:43
Джокер 2019 премьера в Киеве: сеансы, билеты, где смотреть Фото Видео
16:39
Я вас люблю: Том Круз после Одессы посетил еще один город Фото
16:36
"Не я, а он вечерний м*дозвон": Соловьев покатил бочку на Зеленского из-за песни Гребенщикова
16:30
Путин согласился подписать договор с Украиной по транзиту газа: названо условие Видео
16:12
Гончарук анонсировал массовые чистки в рядах фискалов: подробности
16:05
"Как-то неприлично": Дубинский расхаживал по залу Рады с судочком и ел - видео Видео
16:00
В Финляндии во время кровавой резни погибла украинка Видео
15:59
Социологи рассказали, сколько украинцев не понимают в принципе формулу Штайнмайера
15:47
В Брюсселе высказали все о подписании "формулы Штайнмайера"
15:41
"На Рябошапке шапка горит": ГПУ собирается объявить "сцыклу" Порошенко подозрение Видео
15:34
День защитника Украины 2019: выходной или нет – как отдыхает страна Видео
15:19
СМИ: Кабмин готовит возвращение Арсения Яценюка
15:13
Новый ЦИК: названы 18 кандидатур от Слуги народа Видео
14:51
Даем распоряжение полиции: в Кабмине приняли важное решение по "евробляхам"
14:33
Эксперт пояснил, почему курс доллара попер вверх
14:12
Кравчук указал Зеленскому на ошибку при подписании "формулы Штайнмайера"
14:06
Выборы в Раду: нардепы забрали госфинансирование у партий-"лузеров"
14:06
Умер легендарный чешский певец Карел Готт Видео
13:38
Что смотреть осенью: все лучшие сериалы октября Видео
13:37
Формула Штайнмайера: пресс-секретарь Кучмы выложила фото оригинального текста
13:35
"Требуем четких ответов": злой Вакарчук поставил Зеленскому ультиматум Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять