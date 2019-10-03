"40 страниц сатанизма": нардеп Слуги народа спалился на переписке о новом законе про столицу

Дмитрий Гурин охарактеризовал документ как "сплошной лол".
Нардепы от партии Слуга народа продолжают "палиться" на личных переписках в Верховной Раде.
На этот раз в фотокамеру журналиста Апострофа Александра Гончарова попался телефон народного избранника Дмитрия Гурина.
Парламентарий обсуждал со Станиславом Гречишиным законопроект О городе Киеве автора документа Александра Ткаченко.
Гурин охарактеризовал законопроект как "40 страниц сатанизма" и "сплошной лол".
Напомним, Рада приняла за основу закон о столице, который предусматривает отдельно должность мэра столицы и отдельно главы Киевской городской государственной администрации, а также разделение их полномочий.
Ранее Илья Кива мастурбировал в Раде после переписки с моделью из Одессы: соцсети стебались над нардепом, лучшие мемы.