"40 страниц сатанизма": нардеп Слуги народа спалился на переписке о новом законе про столицу

Дмитрий Гурин спалился на переписке в Раде / Фото: Александр Гончаров

Нардепы от партии Слуга народа продолжают "палиться" на личных переписках в Верховной Раде.

На этот раз в фотокамеру журналиста Апострофа Александра Гончарова попался телефон народного избранника Дмитрия Гурина.

Парламентарий обсуждал со Станиславом Гречишиным законопроект О городе Киеве автора документа Александра Ткаченко.

Гурин охарактеризовал законопроект как "40 страниц сатанизма" и "сплошной лол".

/ Фото: Александр Гончаров

/ Фото: Александр Гончаров

/ Фото: Александр Гончаров

Напомним, Рада приняла за основу закон о столице, который предусматривает отдельно должность мэра столицы и отдельно главы Киевской городской государственной администрации, а также разделение их полномочий.

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