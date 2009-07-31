Дело Гонгадзе: перейти Рубикон

Валентина Теличенко считает сегодняшний день своеобразным Рубиконом. По ее словам, именно теперь решается вопрос о перспективах завершения дела Гонгадзе, оказавшегося сегодня на перепутье: либо «следствие возьмет направление на разоблачение заказчиков и сделает все возможное для этого», либо дело Пукача будет передано в суд. Последний вариант будет означать фактическое закрытие дела.«Что мы имеем сегодня? Мы имеем Пукача, пока не установленных заказчиков, организаторов, пособников преступления. Без установления этих лиц, не исчерпав все возможности вплоть до 18-месячного срока задержания Пукача под стражей, отправлять это дело в суд я не вижу никакого смысла, кроме желания оградить заказчиков от разоблачения», - заявила адвокат.Что касается причин отвода следственной группы, она рассказала следующее. «22 июля после задержания Алексея Пукача мы узнали из официальных сообщений о том, что ночью был проведен допрос без участия защитника. Мол, Пукач согласился давать показания без его участия. Я не вижу ни малейшей перспективы Генеральному прокурору настаивать на том, что этого нарушения не было, потому что два официальных лица ошибиться не могли. Они говорили не о постановлении о предъявлении обвинения, а о следственном действии – допросе. Это весьма и весьма показательно». Поэтому «думаю, что этот факт является достаточным основанием, чтобы заявлять отвод допустившему это руководителю следственной группы».Что касается того, что задержание Алексея Пукача поможет довести дело до конца, у Валентины Теличенко «оптимизма нет». Адвокат указала на несколько нюансов, которые могут помешать этому.С одной стороны, до последнего времени Генеральная прокуратура объясняла торможение дела отсутствием главного подозреваемого – Алексея Пукача. С другой стороны, когда подозреваемый уже арестован, адвокат не видит, «чтобы следствие разрабатывало другие направления, которым помогают допросы Пукача».«Пукача задержали – это очень важно», - признает госпожа Теличенко. Но как подозреваемый будет вести себя дальше, зависит от многих факторов. Адвокат допускает, что Пукач поведет себя так, как вел бы себя «здравомыслящий человек, будучи в его ситуации».А в ситуации, в которую попал экс-генерал, ему выгодно «максимальное сотрудничество со следствием», ведь «даже тех двух приговоров по делу Гонгадзе и по делу Подольского, которые уже вступили в законную силу, достаточно для того, чтобы отправить Пукача за решетку как минимум на 13-15 лет».Еще один нюанс заключается в том, что «одно дело, – сказать, где лежит череп», и совсем другое – «рассказать честно, что тогда произошло». Адвокат подчеркнула: «Потерпевшая готова оценить правдивые показания генерала Пукача, поскольку мы понимаем: «личной неприязни», как говорил один киногерой, у Пукача к Георгию Гонгадзе не было и не могло быть. Понятно, что Пукач выполнял чей-то приказ».Валентина Теличенко считает, что выйти на заказчиков можно будет только в том случае, если Алексей Пукач будет давать честные показания, которые, по крайней мере, будут выглядеть правдоподобно. В случае, если господин Пукач на ходу будет придумывать новые версии и ссылаться на слова покойных, которые невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, следствие зайдет в тупик и навсегда похоронит все ответы.Вывод адвоката таков: «Задержание Пукача чрезвычайно важно, но это вовсе не гарантия разоблачения заказчиков. Более того – в нашей политической ситуации для меня сомнительно, что есть общая политическая воля на разоблачение заказчиков».Валентина Теличенко «с большой вероятностью» допускает, что найденные недавно фрагменты черепа принадлежат Георгию Гонгадзе. Адвокат находит объяснение тому, что местные жители не нашли останки раньше, поскольку они находились «совсем не в том месте, где было скрыто тело».В то же время, сомнения о принадлежности черепа убитому журналисту может развеять только экспертиза. В частности, основанием для проведения экспертизы ДНК останков является масса необъяснимых вещей: «кто-то говорит о том, что неизвестно, где нашли череп, кто-то до сих пор не верит тому, что тело без головы, находящееся на Оранжерейной, действительно принадлежит Георгию Гонгадзе».Мирослава Гонгадзе намерена требовать проведения экспертизы ДНК за рубежом, - сообщила адвокат. «Украинским экспертам, даже если они имеют необходимый потенциал и знания, даже если они каким-то образом не поддадутся политическому давлению, все равно не поверит общество, потому что у общества уже предвзятое отношение и к работе украинских экспертов, и к работе следователей Генеральной прокуратуры», - объяснила Валентина Теличенко.Тем не менее, украинские специалисты будут участвовать в проведении экспертизы. Фактически это и является причиной того, что Мирослава будет настаивать на проведении экспертизы, «как это предусмотрено в Уголовно-процессуальном кодексе».Не доверяет следствию Мирослава Гонгадзе по нескольким причинам. В частности, «сегодня следствием руководит заместитель Генерального прокурора, который не способен противостоять политическому давлению. Следственной группой руководит следователь, который тоже не способен противостоять политическому давлению. Недоверие также обусловлено профессиональными возможностями следствия, потому что был допущен допрос в нарушение Уголовно-процессуального кодекса».Более того, адвокат указала на откровенные нарушения процедуры: «вчера в разговоре со следователем Александром Харченко я узнала, что он на время задержания Пукача был в отпуске и что только 27 июля он провел первое следственное действие. Что это значит? Это значит, что заместитель Генерального прокурора Голомша через голову руководителя следственной группы руководил следствием?»«Мне это напоминает ситуацию, которая произошла в Таращанском районе Киевской области в 2000 году, - рассказала Валентина Теличенко, - когда материалы дела бесконтрольно, без регистрации возили из Таращи в Киев по кабинетам, когда писали протоколы осмотра места происшествия, находясь в Киеве». «Почему не документировалось все это, почему это не делалось в соответствии с УПК?»«Если мы начинаем с нарушения Уголовно-процессуального кодекса, то почему я должна надеяться, что это первое и последнее нарушение УПК?» - заявляет адвокат.Признаком политического давления на следственную группу представитель Мирославы Гонгадзе считает необходимость ежедневных отчетов. «Следственная группа должна ежедневно отчитываться, что они сделали сегодня. Это давление, это работа под давлением. Вместо того чтобы следователю думать: «куда мне еще пойти, как мне строить допрос и так далее» - он должен еще и думать: «как же мне изложить свой отчет для руководства?»Поэтому Валентина Теличенко «очень сочувствует тому, кто работает или будет работать в следственной группе». Однако «при наличии соответствующего профессионального уровня сегодня еще можно и заказчиков найти, и, несмотря на политическое давление, не в нарушение УПК, довести дело, исключительно по обвинению заказчиков, в суд. При отсутствии необходимого профессионального уровня это будет, конечно, невозможно».«Политическое давление при расследовании дела Гонгадзе было всегда, - отметила адвокат. - Оно было, когда в 2000 году пытались скрыть следы преступления, оно имело место, когда мы слушали дело в суде. Мы никуда не денемся от политического давления, но работать в таких условиях могут только сильные и высокопрофессиональные следователи».