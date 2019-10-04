"Настроил рот на работу": "обычный глист" Ляшко внезапно "выполз на арену"

Ляшко решил вернуться в политику / УНИАН

Бывший народный депутат, глава Радикальной партии Олег Ляшко, который ранее исполнил песню-мем Шуфутинского, во всеуслышание заявил о возвращении в большую политику.

"Я возвращаюсь с политического отпуска, чтобы не дать Зеленскому уничтожить страну. Не позволю ему согласиться на все условия европейцев, подыгрывают Путину, и сдать Донбасс террористам. Не допущу открытия рынка земли, который добьет украинское село и навсегда избавит наших людей будущего", - громогласно заявил Ляшко в соцсети.

При этом украинцы не сильно обрадовались возвращению "главного радикала страны" Ляшко.

"Ляшко внезапно выполз из норы. Ринат Леонидович не сдается", - высказался Анатолий Шарий.

"На арену выполз боевой пидар@с Рената Леонидовича", - отметил Иван Повидлов.

"Наспівався ( так би мовити "налаштував РОТ до роботи " ), заробив за це і встає з колін))", - добавил Роман Холяка.

"Это ляшко инициативно. Ринат тут не причем. Цену набивать нужно", - высказался Роман Генри.

"Старые клоуны на арене", - отметила Соня Слободяник.

"Обычный глист...", - считает Виктор Медведчиков.

"Та Ти вже нихто и звати тебе нияк тебе слухать тильки дурак", - сказал Вася Бровди.

"Эти майданы никогда не закончатся пока шоколадный царь башляет за беспредел", - подчеркнул Роман Колотвин.

Читайте такжеУ партий Ляшко и Тимошенко заберут в бюджет 250 тысяч гривенНапомним, ранее украинцы посоветовали "политической проститутке" Ляшко купить лотерею и "сос*ть". А все началось с гневного обращения Ляшко к украинцам после парламетнских выборов летом 2019.

"Народ мой, что ты наделал?! Позорные выборы украинского парламента! Пародия на диктатора получила всю власть, но и за все ответит очень скоро. Я и наша команда - в оппозиции к Зеленскому и его всевластию! Мы никуда не уходим и не прекращаем борьбу за Украину. Присоединяйтесь!", - написал Ляшко.