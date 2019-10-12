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"Куриная жопа, слюнявый губошлеп": "слугу сатаны" Турчинова "искупали" в помоях из-за "Лугандона"

12 октября 2019, 11:54

Бывшего секретаря СНБО распекли в Сети из-за его позиции по Донбассу.

На Турчинова обрушились с критикой в Сети
На Турчинова обрушились с критикой в Сети / скриншот

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что презентованную в 2016-м экс-главой МИД Франком-Вальтером Штайнмайером формулу разрешения вооруженного конфликта на Донбассе активно поддерживали в Кремле.

"Штайнмайер, когда стал председателем ОБСЕ, стал инициатором переговорного процесса (в Минске — ред.) в первую очередь не с Украиной, к глубочайшему сожалению, а с Россией - с Лавровым, с руководством России, и согласовал с ними, как он это назвал — компромиссный вариант. На самом деле эту формулу нужно называть "Штайнмайера - Лаврова", потому что именно позицию российской стороны он попытался пропихнуть для Украины, а именно, проведение выборов. Выборов в "Луган*оне", - сказал Турчинов в эфире программы "Право на владу".

Отметим, многих пользователей Сети слово "Лугандон", как и мысли Турчинова, вывели из себя, и уже второй день на него выливают тонны помоев.

"Моя Бабушка называет этого далбое*а "этот, у которого рот как жопа коня", - отметил пользователь Сети.

"Говорит, что служит Христу. Сатане он служит", - добавил Игорь Васильевич.

"Вечно слюнявый губошлёп....тьфу...", - высказалась Лариса Нелюбова.

"Я не понимаю, о каком мире можно вообще говорить, пока Турчинов не сидит в тюрьме", - отметил некто под ником Николай.

"От такого св@@орылого ганд@@а, что вообще хорошего можно ожидать", - сказала некая Людмила.

"И это изрекает "пастор". Себя небожителем уже назначил. Не видать вам мира, тем, кто числит себя "народом" Украины, при таких поводырях. Никто вам не нафеячит чуда, если сами не очнетесь от спячки", - подчеркнула Ирина Май.

"Есть Человек-Паук,Человек-Мотылёк,Человек-Оса. Теперь к ним добавился Человек-Куриная Жопа", - категорично заявил некто под ником Дед Талаш.

"Вот такие пи**оры с мокрыми губами самые опасные для человечества", - убежден Сергеич.

"О, чудовище вылезло", - сказал пользователь Сети.

Читайте такжеТурчинов припугнул РФ: украинские ракеты за минуты снесут Крымский мостНапомним, ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что возвращение России в международный формат стран Большой семерки (G7) окончательно похоронит систему коллективной безопасности в мире.

"Вместо усиления экономического и политического давления, Россию возвращают в ПАСЕ, а лидеры ведущих стран мира - стратегические партнеры Украины, обсуждают возвращение империи зла, которая вновь возродилась, к участию в саммитах стран "Большой семерки"! Такие безответственные шаги окончательно похоронят систему коллективной безопасности, легализуют непризнание и пересмотр политых кровью Второй мировой войны границ европейских стран и станут толчком к еще более масштабным преступлениям и агрессивным действиям РФ", - написал Турчинов  на своей странице  в Facebook.

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