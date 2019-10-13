"Его место – у плиты и соски, рожа упитанная":"схватка" Супрун и Гончарука наделала шума в Сети

Супрун запаниковала из-за уволенного Янчука, который ушел в декрет / УНИАН

Бывший министр Уляна Супрун, которая ранее рассказала о вреде и пользе мастурбации, обвинила Кабмин в рейдерском захвате МОЗ и сворачивании реформы здравоохранения.

К слову, Супрун запаниковала из-за "суперсекретного" увольнения госсекретаря МОЗ Артема Янчука. Вместо него на должность назначили некую Инну Сладкую.

"Сладкая ранее возглавляла юридический департамент Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Той самой службы, о которой премьер Гончарук заявил ранее: "Да, мы понимаем, что для успешного завершения проведения этой (земельной - ред.) реформы нам нужно навести порядок в Государственном земельном кадастре. То, что сейчас там происходит, это трэш", - рассказала Супрун.

Кроме того, Супрун возмутило то, что Янчука уволили как раз во время декретного отпуска.

"Правительство уволило мужчину, который находится в декретном отпуске и ухаживает за 3 детьми. И сделали это без всякого предупреждения, как трусы… Он был уволен в субботу вечером в супертайном режиме с нарушением законодательства", - рассказала бывшая чиновника от МОЗ.

Из-за инцидента Супрун назвала правительство "бесхребетным".

"Не верю, что они смогут достичь каких-то положительных результатов для Украины. Алексей Гончарук (премьер-министр - ред.), вашими руками сегодня легитимизировали рейдерский захват МОЗ", - призвала Супрун.

К слову, премьер-министр Украины Алексей Гончарук не заставил себя долго ждать, и ответил Супрун в комментариях.

"Уважаемая Ulana, меня откровенно удивляет позиция по "рейдерского захвата" министерства Министром. По моему мнению, министр должен иметь возможность сформировать себе команду. И я буду ее в этом поддерживать, хотя не всегда разделяю ее выбор", - отметил Гончарук.

При этом он уточнил, что "госпожа Инна предназначена временно".

"На следующей неделе мы объявим ЧЕСТНЫЙ КОНКУРС на должность госсекретаря МОЗ", - подчеркнул Гончарук.

Кроме того, Гончарук обвинил Супрун во лжи.

"Заявление о "сворачивает трансформацию системы" - это откровенная ложь. Лично я поддерживаю и буду поддерживать много инициатив, начатых Вашей командой. Однако, это не значит, что новая команда должна воздержаться от анализа их результатов и внесение корректив с целью повышения эффективности системы. Возвращения коррупции в Минздраве не будет!", - сказал Гончарук.

Отметим, что многие украинцы не поняли Супрун.

"Розчарований до глибини душі. Я не очікував що представники команди Уляни Супрун як якийсь насіров, прикриваючись декретними відпустками як какратим покривалом зубами будуть триматися за владні крісла...", - высказался Алексей Жук.

"Какой декретный отпуск для мужчины? И вообще, слово 'декретный' как-то странно звучит для столь продвинутого блогера. Заводы - рабочим! Власть - Советам! Если мужик берет декрет - его место - у плиты и соски, а не в руководстве огромной кризисной страны. P.S. Доктор, чего порохолюбы такие агрессивные? Разъясните в следующем посте, пжлст", - добавил Игорь Снежко.

"А в декретну відпустку Артем Іванчук мабуть пішов для продовження впровадження реформ?)", - спросила Наталья Фастова.

"Хтось втікає на лікарняний, а хтось в декрет. Посада держсекретаря занадто важлива, і звільнення людини яка сховалась від звільнення у декреті, як на мене, логічне...", - сказал Ивано Богда-Чорнобай.

"И правильно что уволили. пора очищать систему от соросят. тем более рожа у этого янчука уж слишком упитанная, саботаж не пройдет и аудит будет, мрази!!!!", - убежден Анджей Курежа.

Читайте также"Сняла 340 кг наличных": Супрун улетела в СШАНапомним, ранее сообщалось, Министерство здравоохранения Украины намерено отказаться от устаревших медицинских справок и документов.

"Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения", - цитирует пресс-служба Минздрава министра Зоряну Скалецкую.

По словам главы ведомства, медицинская документация в Украине должна соответствовать стандартам документооборота стран ЕС.