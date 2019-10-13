"Юга должен сидеть": "картавая мразь" Луценко может восстановиться в должности - СМИ

Юрий Луценко может восстановиться в должности / УНИАН

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, на которого из-за казино ранее завели уголовное дело, был уволен с нарушением, поэтому может восстановиться в должности.

По информации, в случае увольнения генерального прокурора президент или Верховная рада должны получить от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров вывод о выполнению Генпрокурором профессиональных обязанностей.

Однако такой документ получен не был. В Офисе президента заявили. что такой документ отсутствует. В Верховной раде также ответили, что указанный вывод к ним не поступал, передает Bihus.Info.

К слову, Юрий Луценко подал в отставку 29 августа 2019 года.

Отметим, под видео украинцы пишут, что не хотели бы видеть Луценко снова у руля ГПУ.

"После того, как отсидит в американской тюрьме 10 лет", - сказал Евгений Дяконов.

"У сраку він повернеться, а не на посаду", - добавил Сергей Батькович.

"Казнить нельзя наградить бляденыша!", - высказался некто под ником Волшебный Крендель.

"Картава мразота, як вони з порохом набридли, пять років пили кров,з України і далі мучають,потребно садити або гнати як щурів регіоналів,P.S. і авакова також", - возмутилась гражданка под ником Саманта Смит.

"Юга має сидіти з парашанко біля одного очка з гонтапроблядю...", - высказался некто под ником Снайпер.

Читайте также"Алкаш придуривается, от гнойный": Луценко высказался о деле ГБРНапомним, ранее сообщалось, экс-генпрокурор Луценко "слинял" из Украины, сообщил бывший депутат Верховной Рады 8-го созыва, журналист Сергей Лещенко.

"Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.