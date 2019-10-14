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Отвот войск на Донбассе: представитель Украины в ТКГ назвал самое главное условие

14 октября 2019, 07:25

Професс разведения сил должен осуществляться "зеркально", заявил Резников.

Донбасс
Отвод войск должен быть "зеркальным", заявил Резников / Фото: УНИАН

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников, которого назначил Владимир Зеленский вместо Романа Бессмертного, заявил, что разведение сил и средств на трех пилотных участках в Донбассе возможно лишь спустя семь дней соблюдения режима прекращения огня.

При этом Резников уточнил, что недельное соблюдение режима "тишины" на каждом из участков в районах населенных пунктов Золотое и Петровское должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ.

"Исполнение решения о разведении только украинской стороной невозможно. Процесс должен осуществляться "зеркально", - отметил представитель Украины в Минске, передает Украинский кризисный медиа-центр.

Читайте также"Войны должны заканчиваться чьей-то победой": Гиркин рассказал, кто капитулирует после отвода войскНапомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в украинском обществе отвод войск вглубь страны воспринимается как отступление.

"Отходить в направлении своей территории действительно больно", — сказал он.

Вместе с тем министр пояснил, что после отхода Вооруженных сил, на этой территории остается украинская власть, полиция и другие органы, которые могут обеспечить безопасность граждан.

"На этом этапе не демонтируются фортификационные сооружения, и, если мы увидим, что нас, мягко говоря, обманули и пытаются занять наши позиции, Вооруженные силы вернутся в эту точку", — добавил Пристайко.

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