Евросоюз внимательно слушает: Мегерини потребовала у Пристайко отчет о ходе реформ в Украине

Могерини потребовала у Пристайко отчет о реформах / Reuters

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, которая ранее заявила, что за пять лет Евросоюз вбухал в Украину баснословную сумму, ждет от главы МИД Украины Вадима Пристайко отчет о ходе реформ.

"Важно, что мы сегодня принимаем министра иностранных дел Украины. Сегодня важно поддерживать внимание Евросоюза и международного сообщества к этому", – заявила Могерини.

При этом Могерини отметила, что главы МИД стран – членов ЕС хотят услышать от Пристайко информацию о ходе реформ, проводимых новым украинским правительством.

"Евросоюз больше всего поддерживает реформы в Украине, а также территориальную целостность и суверенитет страны", – сказала Могерини, передает Укринформ.

Отметим, Вадим Пристайко 14 октября совершает рабочие визиты в Люксембург и Брюссель. В Люксембурге министр примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, в Брюсселе – в заседании комитета Европарламента по иностранным делам.

Читайте также"Оккупант "оттяпал" территорию": Пристайко рассказал о кипрском сценарии для ДонбассаНапомним, ранее сообщалось, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран Евросоюза в Люксембурге намерен предложить "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

По его словам, на сегодня Украина идет на "довольно болезненные шаги", которые сопровождаются протестами, при этом другая часть общества призывает соглашаться на все условия, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе.

"Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто повиснуть в воздухе", — сказал глава МИДа, добавив, что Европа в этой ситуации должна "подставить плечо" Украине. "Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад, вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы опять начнем баррикадироваться", — подчеркнул Пристайко.