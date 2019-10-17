"Слуга хе*ов": Мосийчук жестко распек нардепа от Слуги народа за интимную переписку в Раде

Игорь Мосийчук / УНИАН

Игорь Мосийчук, экс-нардеп Верховной Рады, в весьма экспрессивной манере раскритиковал народных избранников IX созыва.

"А вы с Кивы ржали. Трах*ть он себя не даст. Понимаешь, однако, слуга хе#ов.

Это фото переписки народного депутата от "Слуги Народа" Анатолия Остапенко с другом .Что у них в голове? Какие законы? Сц*ка, что ни день - то новое кино. То порешать, то билетики, а теперь уже и трах*ть он себя не даст", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в четверг, 17 октября, народный депутат от партии президента Зеленского Слуга народа Анатолий Остапенко попался фотографам с перепиской интимного свойства на смартфоне. Причем собеседник нардепа в достаточно ультимативной форме заявил о том, что "тр*хать он себя не даст". Немногим ранее коллега Остапенко по фракции Елена Криворучкина засветила переписку с возлюбленным, с которым она хотела регулярного секса.