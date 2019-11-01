Не за счет Украины: в Мининфраструктуры рассказали, как хотят восстанавливать Донбасс

Владислав Криклий высказался о восстановлении Донбасса / УНИАН

Министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, как официальный Киев планирует восстановить ныне оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

В частности, Криклий заявил, что даже если неподконтрольные территории Донбасса вернутся в состав Украины, Киев не намерен за свой счет их восстанавливать.

"Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию", – сказал министр в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

По его словам, правительство планирует восстанавливать только подконтрольную часть региона – и опять же не за свой счет. Для этого в Кабмине хотят привлечь инвесторов.

Напомним, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, рассказал, что команда президента Владимира Зеленского нацелена на восстановление Донбасса с привлечением западных партнеров. Одна из идей – размещение филиала Международного арбитража на территории региона.

Как сообщал Главред, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо сделал скандальное заявление относительно Донбасса. В частности, экс-шоумен заявил, что мир неизбежен в Украине, а противоположного хочет лишь "воинствующее меньшинство".