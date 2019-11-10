"Партия должна быть секси": "слуги народа" получили нового руководителя политсилы

Александр Корниенко стал председателем партии Слуга народа / Фото РБК-Украина

10 ноября глава украинского парламента Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя политической партии Слуга народа. Его место займет Александр Корниенко - народный депутат и первый заместитель руководителя фракции СН.

В своей речи Корниенко заявил, что "партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать". Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий. Также он добавил, что в Слуге народа планируют создать общественный хаб партии, где будут обсуждаться законопроекты. Кроме того, по его словам, президентской политсиле нужно два месяца на подготовку устава партии. Также новоизбранный глава СН анонсировал новый этап тренингов для "слуг народа". По его словам, они могут пройти в Египте или Буковеле.

Напомним, 10 ноября в конгрессно-выставочном центре Парковый в Киеве народные депутаты от партии Слуга народа проводят съезд. Под КВЦ собрались две акции протеста - на митинг собрались физические лица-предприниматели и защитники курорта Пуща-Водица.

На повестке дня съезда партии Слуга народа стоят вопросы о смене главы политической организации и о местных выборах, которые состоятся в 2020 году.

Как сообщал Главред, Дмитрий Разумков возглавил президентскую политсилу в конце мая, потом был избрал спикером Рады, а в начале октября поделился, что покидает руководство Слугой народа.