"У нас своих хватет": Зеленский ответил Назарбаеву и Лукашенко

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложения о помощи в урегулировании ситуации на Донбассе, которые прозвучали от президента Беларуси Александра Лукашенко и экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам (Украине, – ред) потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь", - подчеркнул он на брифинге в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей.

Зеленский рассказал, что поблагодарил Лукашенко и подчеркнул, что Украина является независимой страной и "у нас хватит своих пограничников".

Отвечая на вопрос о предложении Назарбаева, Зеленский рассказал, что в реальности слова экс-президента Казахстана звучали так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет. Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам, не исключая наш главный формат – Нормандский", - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Владимир Зеленский согласился встретиться тет-а-тет с лидером России Владимиром Путиным.