Зеленский и Путин поговорят сам на сам в Париже: помощник главы Кремля подтвердил

Путин поговорит с Зеленским в Париже тет-а-тет / Reuters

Встреча с глазу на глаз президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже 9 декабря, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, который ранее рассказал о сроках проведения встречи лидеров "нормадской четверки".

"Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом", - сказал Ушаков журналистам.

При этом Ушаков уточнил, что программа в данный момент согласовывается, передает российский Интерфакс.

Читайте такжеВстреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: в МИД России озвучили свои ожиданияНапомним, ранее сообщалось, что отдельная личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского таки состоится в Париже 9 декабря.

По информации источника издания Комерсанть, который в курсе деталей российско-украинских переговоров и подготовки саммита в столице Франции, вероятность двусторонних переговоров Путина и Зеленского оценивается как очень высокая, близкая к 100%.

Также сообщалось, что в Париже Зеленский также может получить от Путина приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве.