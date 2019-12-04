"Голой задницей трется о лицо": Кива смотрел в Раде пикантное видео

Нардеп сказал, что видео - троллинговое.
Нардеп Илья Кива в сессионном зале Верховной Рады смотрел видео, на котором запечатлено, как мужчина голой задницей трется о лицо другого мужчины.
Политик смотрел ролик на своем телефоне, видео с Кивой опубликовано в YouTube-канале TK Media.
Кива смотрел видео, на котором заснято, как мужчина лежит на скамье и держится за штангу. В это время к голове "спортсмена" подошел мужчина в шортах, а потом снял их и начал тереться голой задницей о его лицо.
Нардеп в комментарии Стране сказал, что видео является троллинговым. "…знакомый спамит таким. Глянул что там. Что тут такого?", - заявил он.
Пикантное видео, которое в Раде смотрел Кива
Ранее СМИ писали, что Илья Кива в Раде мастурбировал после переписки с моделью из Одессы. Видео, на котором якобы заснято, как Кива "чешет яйца", появилось на популярном порносайте - Pornhub.