"Голой задницей трется о лицо": Кива смотрел в Раде пикантное видео

Илью Киву в Раде "застукали" за просмотром пикантного видео / УНИАН

Нардеп Илья Кива в сессионном зале Верховной Рады смотрел видео, на котором запечатлено, как мужчина голой задницей трется о лицо другого мужчины.

Политик смотрел ролик на своем телефоне, видео с Кивой опубликовано в YouTube-канале TK Media.

Кива смотрел видео, на котором заснято, как мужчина лежит на скамье и держится за штангу. В это время к голове "спортсмена" подошел мужчина в шортах, а потом снял их и начал тереться голой задницей о его лицо.

Нардеп в комментарии Стране сказал, что видео является троллинговым. "…знакомый спамит таким. Глянул что там. Что тут такого?", - заявил он.

Илью Киву в Раде "застукали" за просмотром пикантного видео

Пикантное видео, которое в Раде смотрел Кива

Ранее СМИ писали, что Илья Кива в Раде мастурбировал после переписки с моделью из Одессы. Видео, на котором якобы заснято, как Кива "чешет яйца", появилось на популярном порносайте - Pornhub.