Почему Лукашенко никак не доедет до Киева?

31 июля 2009, 18:30

Президент Беларуси должен был посетить Киев еще в июне

Сейчас ходят слухи, что он может прибыть в Украину в середине августа. Однако все зависит от того, выполнит ли Беларусь украинские пожелания.

Дальше от России, ближе к Украине
За время президентства Виктора Ющенко Александр Лукашенко ни разу не был в Киеве. И это вполне естественно: у Александра Григорьевича была стойкая антипатия к цветным революциям, а заодно и к политикам, которые на волне таких революций пришли к власти. Президенты Украины и Беларуси, конечно, встречались, но только в рамках саммитов СНГ. Ситуация радикально изменилась в начале нынешнего года. Ющенко и Лукашенко встретились в Чернигове.

Говорят, что для белорусов было принципиально, чтобы их лидер прибыл именно в Киев, но договориться об этом с украинской стороной постоянно не удавалось. Якобы Ющенко не хотел принимать в столице лидера, которого называли последним диктатором Европы.
С тех пор многое изменилось. Состоялась довольно неоднозначная черниговская встреча двух президентов в январе. После газовой войны между Украиной и Россией переговоры Ющенко с Лукашенко выглядели как своеобразный политический заговор. Последующее развитие событий только утвердило экспертов во мнении, что у Украины с Беларусью сейчас больше общего, чем у Минска с Москвой.

Лукашенко многими своими заявлениями и действиями подтверждал желание дистанцироваться от России. Беларусь проигнорировала заседание министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Москве (такое себе постсоветское анти-НАТО, в котором первую скрипку играет Россия). Минск мотивировал демарш тем, что россияне запретили ввоз белорусской молочной продукции. Не так давно МИД Беларуси призывал своих граждан соблюдать грузинские законы при посещениях Абхазии и Южной Осетии – таким образом, Лукашенко фактически дал понять россиянам, что признавать сепаратистские режимы Минск не будет.

В начале мая Виктор Ющенко имел еще одну встречу с Александром Лукашенко – на этот раз на белорусской территории, в Гомеле. Президент Украины наведался к своему коллеге как раз в канун саммита Евросоюза в Праге, где был дан старт программе «Восточного партнерства» – в рамках этого проекта ЕС намеревается поддержать экономическое и демократическое развитие шести постсоветских стран: Молдовы, Украины, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана. Приезд Александра Григорьевича оказался нежелательным для некоторых лидеров Евросоюза, поэтому он и не поехал в Чехию. Однако Виктор Андреевич по приезду в Прагу сразу же выразил по этому поводу сожаление.

Белорусская миссия Ющенко
На Ющенко сейчас по идее возложена посредническая миссия между Беларусью и Евросоюзом. Вопреки тому, что в последнее время отношения Минска с Брюсселем активизировались, ЕС все-таки не спешит полностью раскрывать свои объятия. Евросоюз продолжает присматриваться к белорусам, поэтому для Лукашенко крайне важно, чтобы время от времени о нем не забывал замолвить словцо перед еэсовцами и украинский лидер.

Известно, что во время гомельской встречи Виктор Ющенко предложил белорусскому президенту посетить Киев. «Главреду» точно известно, что такой визит планировался еще на июнь. Но визит так и не состоялся. Правда, на общей атмосфере отношений это не отразилось. В Киеве в июне побывал премьер-министр Беларуси, в конце июня состоялась встреча секретарей Советов нацбезопасности Украины, Беларуси, Польши. Тогда же Раиса Богатырева отметила, что достигнутые договоренности могут быть использованы для организации трехсторонней встречи на уровне президентов трех стран. Позже Минск посетил спикер Верховной Рады Владимир Литвин.

Визит главы Верховной Рады оказался достаточно сенсационным. Руководитель верхней палаты белорусского парламента Борис Батура заявил, что в ближайшее время в Минске состоится ратификация Договора о границе с Украиной. Настоящий документ страны подписали еще в 1997 году, Верховная Рада даже ратифицировала его. Беларусь же начала увязывать одобрение документа со старым долгом украинских предприятий – по различным подсчетам от 120 до 200 млн. долларов. Очевидно, сейчас Минск решил отказаться от давней увязки «долг-договор».

Ходят слухи, что Виктор Ющенко уделил очень большое внимание ратификации «пограничного» документа белорусами во время своего общения с Александром Лукашенко – их встреча длилась около четырех часов. Украина по сути ответила Беларуси тем же оружием, которым последние десять лет пользовались в Минске, – дипломатическим шантажом.

Вечером – договор, утром – визит
По информации «Главреда», визит Лукашенко в Киев в июне и сорвался именно потому, что Беларусь не шла навстречу Украине в вопросе Договора. Более того, тепер зашла речь также о подготовке документа о демаркации украинско-белорусской границы. Не исключено, что оба вопроса будут решаться в комплексе.

В дипломатических кругах в Киеве поползли новые слухи – якобы Александр Лукашенко может прибыть в украинскую столицу 15 августа. Однако все будет зависеть как раз от того, пойдет ли Беларусь на уступки в вопросах границы.

Очевидно, что Минск тоже хотел бы сохранить лицо в этой ситуации – все-таки нелегко отступить от позиции, на которой соседняя страна стояла столько лет. Лукашенко с 1998 года говорит об украинском долге – и что ему теперь сказать, что он говорил неправду? Вполне возможно, что сейчас стороны договариваются об оптимальном варианте выхода из деликатной ситуации.

Неопровержимым при этом остается одно: для белорусов крайне важно поддержание нормальных отношений с Украиной. Наверное, не зря решать важнейшие дела в Киев прибывает старший сын белорусского президента Виктор Лукашенко, который является членом белорусского Совета нацбезопасности. Его же называют в числе самых вероятных преемников Александра Григорьевича.

В пресс-службе белорусского президента, впрочем, не стали комментировать «Главреду» возможность прибытия Лукашенко в Киев в августе, сославшись на то, что они не комментируют слухи. Официальной же информации об этом визите у Минска нет.

Правда, Лукашенко сегодня посещает саммит ОДКБ в Киргизстане. Этот визит может оказаться не менее интересным, чем будущая поездка Лукашенко в Киев. От Александра Григорьевича будут ждать объяснений относительно Южной Осетии и Абхазии, по поводу неподписанных документов о последующем развитии ОДКБ. Удастся ли Лукашенко и теперь сыграть роль многовекторного президента или на сей раз придется все же определиться?
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