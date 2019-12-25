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Политолог составил рейтинг главных политических событий Украина -2019

25 декабря 2019, 21:41

По мнению политолога Владимира Фесенко, в Украине в 2019-м политическая жизнь бурлила через край.

Фесенко
Владимир Фесенко / УНИАН

Главными политическими событиями в Украине в 2019-м стали президентские и досрочные выборы в Раду, в результате чего в стране по факту сложился новый политический режим.

Соответствующее мнение высказал известный политолог Владимир Фесенко в комментарии порталу УНН.

"В первую очередь, это президентские и парламентские выборы, это кардинальная смена власти в стране, новый президент, новое правительство, новое парламентское большинство. Целый ряд политических рекордов, новый политический феномен, как монобольшинство, работа Верховной Рады в турборежиме", — рассказал он.

Однако, по мнению Фесенко, несмотря на довольно-таки масштабное обновление украинского парламента после досрочных выборов, множество старых, десятилетиями тянущимися, проблем все равно не решены.

"Хотя парламент обновился на 80%, а у нас такое было только в начале 90-х годов, многие старые „болезни" украинского парламентаризма, как скандальность, конфликтность, кнопкодавство, нарушение регламента, не исчезло", — подытожил политолог.

Напомним, ранее Владимир Фесенко рассказал, кто может заменить в ближайшее время  Алексея Гончарука на посту премьер-министра. Кроме того, политолог выразил уверенность в том, что после нового года состав Кабмина ждут пертурбации.

политика выборы в Раду Владимир Фесенко выборы 2019 Украина
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