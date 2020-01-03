Убийство Сулеймани: Климкин предрек Украине сложные времена из-за кофнликта США и Ирана

Климкин предрек Украине сложные времена / УНИАН

В пятницу, 3 января, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который ранее назвал проблему "формулы Штайнмайера", заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке между США и Ираном может негативно отразиться на Украине.

"События в Багдаде, в частности, убийство Сулеймани, еще больше изменят фокус внимания на Ближний Восток и Африку, динамику цен на нефть и сделают Россию еще более влиятельным игроком на Ближнем Востоке. Для Украины это означает, что мы идем к сложным временам", – написал Климкин на своей странице в Твиттере.

Отметим, в то же время президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.

"Президент Ирана выражает соболезнования в связи с гибелью командующего Касима Сулеймани... Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление", — цитирует агентство ISNA его заявление.

Добавим, что Климкина стали упрекать в Сети за то, что во время его работы в МИД ракурс с Украины сместился.

"Эти подии, Паша, показывают, как американцы хотят мира на Украине. Ради своих национальных интересов, америка готова уложить не один миллион украинцев, иракцев, ливийцев, иранцев, сирийцев и пр., и разрушить не одну страну. А такие, как ты, им в помощь! За Америку", - высказался пользователь Сети.

"Больше, чем ты, никто не "постарался" ракурс от Украины отвести. Ты этим, п@дл@, 5 лет занимался с Шоко3.14даром", - добавил другой пользователь Сети.

Напомним:

В ночь на 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.

Чуть позже американский сенатор Крис Мерфи прокомментировал ракетные удары США по военной базе в Багдаде и ликвидацию командира иранского спецназа Кудс генерала Касима Сулеймани.

По его словам, убийство Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке. При этом Мерфи однозначно назвал Сулеймани врагом США.