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Убийство Сулеймани: Климкин предрек Украине сложные времена из-за кофнликта США и Ирана

3 января 2020, 10:18

Ситуация между Ираном и США может негативно отразиться на Украине, убежден экс-глава МИД.

Климкин
Климкин предрек Украине сложные времена / УНИАН

В пятницу, 3 января, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который ранее назвал проблему "формулы Штайнмайера", заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке между США и Ираном может негативно отразиться на Украине.

"События в Багдаде, в частности, убийство Сулеймани, еще больше изменят фокус внимания на Ближний Восток и Африку, динамику цен на нефть и сделают Россию еще более влиятельным игроком на Ближнем Востоке. Для Украины это означает, что мы идем к сложным временам", – написал Климкин на своей странице в Твиттере.

Отметим, в то же время президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.

"Президент Ирана выражает соболезнования в связи с гибелью командующего Касима Сулеймани... Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление", — цитирует агентство ISNA его заявление.

Добавим, что Климкина стали упрекать в Сети за то, что во время его работы в МИД ракурс с Украины сместился.

"Эти подии, Паша, показывают, как американцы хотят мира на Украине. Ради своих национальных интересов, америка готова уложить не один миллион украинцев, иракцев, ливийцев, иранцев, сирийцев и пр., и разрушить не одну страну. А такие, как ты, им в помощь! За Америку", - высказался пользователь Сети.

"Больше, чем ты, никто не "постарался" ракурс от Украины отвести. Ты этим, п@дл@, 5 лет занимался с Шоко3.14даром", - добавил другой пользователь Сети.

Напомним:

В ночь на 3 января  по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.

Чуть позже американский сенатор Крис Мерфи прокомментировал ракетные удары США по военной базе в Багдаде и ликвидацию командира иранского спецназа Кудс генерала Касима Сулеймани.

По его словам, убийство Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке. При этом Мерфи однозначно назвал Сулеймани врагом США.

США Иран Павел Климкин новости Украины и мира Касим Сулеймани
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