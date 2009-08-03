Парадокс патріарха Кирила

3 августа 2009, 10:09

Для українців візит московського патріарха – тільки чергова сторінка у вічних дебатах щодо створення помісної церкви і канонічності УПЦ Київського патріархату. І саме з цієї точки зору в Києві розглядають заяви нового російського першосвященика – і щодо того, що помісна церква в Україні вже є, і щодо того, що не варто вимагати «або все, або нічого».

Проте насправді приїзд патріарха Кирила в Україну – частина серйозно продуманого будівництва нової Російської церкви. Патріарх – не просто релігійний діяч, не просто священик, але й політик з більшим досвідом і інтелектом, ніж сучасні йому російські і українські професійні політики. До свєї місії – це можна бачити з швидкої реформи церковної бюрократії, запровадженої Кирилом, – він готувався вже давно. І, як можна зрозуміти із заяв патріарха, він щиро вважає себе не просто пастирем, але й національним лідером. Його попередник претендував хіба що на роль морального авторитета в суспільстві, до того ж суспільстві насамперед церковному. Кирилу потрібно набагато більше. І він починає діяти – як священик, політик, адміністратор і дипломат водночас. Свої церковні подорожі новий патріарх починає зі Стамбула. І це також не дивно. Константинопольський патріарх – одвічний конкурент московського у впливі на світове православ’я. І в Україні також – адже до приєднання Київської митрополії до РПЦ вона належала саме до Константинопольського престолу. В часи Алєксія II між Москвою і Константинополем було чимало конфліктів: найбільш голосний – навколо православної церкви в рідній попередньому патріарху Естонії. Однак Кирил намагатиметься зараз не сваритися із Вселенським патріархом, а, скоріше, співробітничати з ним. Зокрема, він абсолютно не зацікавлений у односторонніх діях Константинополя по відношенню до Української церкви. Адже можливість повернутися до питання про Київську метрополію у складі Константинопольського патріархату завжди існує – хай нещодавно вона була заблокована спільними зусиллями головних опонентів у керівництві РПЦ, покійного патріарха Алєксія та колишнього патріаршого місцеблюстителя Філарета, що зараз очолює УПЦ КП, проте хто сказав, що не можна повернутися до цієї теми після Алєксія і Філарета? І новий російський патріарх робить хід на випередження... А потім їде в Україну... Чому людина, яку завжди вважали найбільшим реформатором у РПЦ, виявилася такою консервативною, коли мова зайшла про українську автокефалію? А от тому, що Кирил дійсно реформатор. Він став патріархом, долаючи опір консервативного духовенства, яке вважало його мало не підпільним католиком – як і його вчителя, митрополита Никодима, одну з найбільш цкавих особистостей у Російській церкві радянських часів. І досі в найбільш шановнаних монастирях – та ще й близьких до влади – до обрання нового патріарха ставляться як до трагічної помилки. Між тим величезна частина прогресивного – якщо так можна казати по відношенню до церкви – духовенства – зосереджена саме в УПЦ Московського патріархату. А консерватори в УПЦ МП підтримуватимуть патріарха як гаранта статус-кво. Припустити можливість автокефалії для Кирила означає залишитись сам на сам із ретроградами з російської частини церкви, заслужити репутацію зрадника, та ще й посваритись із Кремлем, де розглядають УПЦ МП як важливий осередок власного впливу. І зробити такий крок на початку перебування на патріаршому престолі – означає зробити серйозну помилку, яку церковні політики масштабу патріарха Кирила просто не можуть собі дозволити. Який із цього висновок? А такий, що в Україні буде своя помісна церква. Бо тільки реформована РПЦ може серйозно, без комплексів і з усвідомленням реалій, що склалися, підійти до розгляду цього принципового для себе питання. Церква ж у нинішньому її вигляді – навіть якби її патріархом був сам святий Петро – просто не здатна не те що до вирішення таких проблем, як українська автокефалія, але навіть до їхнього обговорення. Але вважати, що так буде завжди, не варто. У РПЦ, до речі, завжди були власні проекти помісних церков – коли це не суперечило її інтересам. Так, було надано автокефалію Американській православній церкві – головним прихильником цього рішення був учитель патріарха Кирила, митрополит Никодим. Очевидно, що інтересам сучасної Російської церкви українська автокефалія суперечить. Проте вона може відповідати інтересам тієї церкви, яку намагатиметься створити патріарх Кирил. Хай це буде і не так швидко, як цього хотілося б прихильникам автокефалії в Україні і самій УПЦ МП.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять