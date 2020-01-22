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Зеленского просят не назначать подозреваемых в коррупции на посты глав райадминистраций Киевщины

22 января 2020, 18:37

Лещенко и Яценко не могут занимать высокие посты, уверены в общественном движении.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Представители общественного движения "Украина - Правовая Страна" обратились с открытым обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить назначения Лещенко А.В. и Яценко С.В. на должности глав районных администраций Киевской области в Иванковском и Полесском районах. Об этом говорится в письме общественного движения "Украина - Правовая Страна" к президенту Зеленскому. 

В письме отмечается, что о запланированных представлениях стало известно из сообщений средств массовой информации и обращений представителей местных общин Киевской области. Вместе с тем отмечается, что вышеуказанные лица уже имеют опыт руководства отдельными поселками Полесского района и данный, так называемый, опыт по большей части негативный.

Например, Ященко Сергей начиная с 2008 года и почти до конца 2015 года был председателем Радинского сельского совета.

"По информации из открытых источников НАЗК по декларациям жены Сергея Васильевича Яценко Инны Валерьевны Яценко в течение 2014-2015 гг. все члены семьи Яценко (муж, жена и две дочери) получили в собственность землю общей площадью 8,5 Га. Следует подчеркнуть, что именно эта земля до перехода в собственность членов семьи Яценко предназначалась для выпаса скота крестьян, а, следовательно, после получения членами семьи Яценко в собственность данных земельных участков, местная община была лишена 8,5 Га земли для выпаса скота", - отмечается в обращении.

"Кроме указанного, жена Яценко Сергея Васильевича – Яценко Инна Валерьевна занимает должность заместителя председателя Полесского районного совета. Также, по деятельности Яценко Сергея Васильевича на посту председателя Радинского сельсовета имели место и другие нарушения действующего законодательства Украины. Так, было разворовано имущество Дома культуры с. Радинка, в частности с парапетов, снятых с крыши Дома культуры, Яценко выложил дорожки во дворе своего дома и дома кума. Были потрачены не по назначению средства, которые выделялись из областного бюджета на ремонт кровли Дома культуры", - говорится в письме. Также отдельно отмечается, что почти с начала деятельности Яценко С.В. в Полесском районе Киевской области, в отношении его деятельности периодически открываются уголовные дела.

"Так, еще в 2010 году было открыто уголовное дело относительно служебного преступления, связанного с подделкой документов в пользу предпринимателя, где вина Яценко С.В. была очевидной, однако, по непонятным причинам дело впоследствии было закрыто. На сегодняшний день также в производстве Ивановского Отдела полиции находится уголовное дело относительно злоупотреблений служебными лицами, в том числе и Яценко С.В. о передаче частной коммерческой структуре государственного имущества на сумму более 550 тыс. гривен", - утверждается в обращении к президенту.

В свою очередь, другой кандидат, Лещенко А.В. с 2015 года занимает должность сельского головы с. Максимовичи Полесского района Киевской области. "Подобно Яценко С.В. Лещенко А.В. также используя служебное положение обеспечил себе и своей жене по 2 Га земли, что также подпадало под внимание правоохранительных органов. С назначением на должность председателя с. Максимовичи Лещенко А.В. на счетах данной общины было около 600 тыс. грн., на сегодняшний день данные деньги исчезли со счетов, при этом видимых результатов расходования средств в селе не видно", - говорится в письме.

"При председательстве Лещенко в селе частично была разобрана дорога от села к реке, которая состояла из бетонных плит. Разобранные плиты исчезли, о чем местная полиция была проинформирована обществом. Генеральный план села, инициатором разработки которого был Лещенко Андрей Валерьевич, также содержит ряд нарушений и должностных злоупотреблений, в частности, введены в границы села и включены в состав земель коммунальной собственности участки, относящиеся к распаеванным землям", - утверждается в обращении общественного движения.

"Учитывая изложенное, несмотря на отрицательный опыт на должностях поселковых голов, считаем невозможным и просим не допустить назначения Лещенко А.В. и Яценко С.В. на должности районных глав", - отмечается в письме к президенту.

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