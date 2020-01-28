"Нельзя жрать ртом и жопой": Кива назвал украинцев тупым стадом

Илья Кива считает украинцев тупым стадом / УНИАН

Депутат Верховной Рады Илья Кива обозвал украинцев, которые чтят память жертв Холокоста и приклоняются перед "союзниками нацистов", - лидером Организации украинских националистов Степаном Бандерой и главнокомандующим Украинской повстанческой армии Романом Шухевичем - "тупым стадом".

Необходимо занять одну позицию, нельзя одновременно "жрать ртом и жопой", написал народный избранник в Facebook.

По его мнению, люди, которые в соцсети чтят память жертв Холокоста и восхваляют "союзников нацистов", являются идиотами.

"Страшно подумать, сколько идиотов, "скорбящих" и выставляющих свечи в день Холокоста и тут же на своих станицах восхваляющих и приклоняющихся перед пособниками и союзниками нацистов Шухевича и Бандеры...", - написал политик.

Кива считает, что необходимо определиться. "…невозможно же одновременно жрать и ртом, и жопой... Просто тупое стадо...", - поделился он.

Ранее Илья Кива резко высказался относительно ситуации в Кабинете министров. Нардеп заявил, что в правительстве "пед*расты на самокатах рассекают".

Справка. После Второй мировой войны Международный военный трибунал в Нюрнберге не признал ни Степана Бандеру, ни Романа Шухевича, ни ОУН или УПА пособниками фашизма.