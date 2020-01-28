Интерес лишь на словах: Гончарук похвастался визитками иностранных инвесторов

Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук похвастался в Сети, что во время встречи с иностранными бизнесменами в Брюсселе, он заметил высокий интерес к нашей стране со стороны инвесторов.

По его информации, в подтверждение желания вкладывать деньги в Украину, бизнесмены дали Гончаруку свои визитки:

"Кроме впечатлений, конечно, еще и визитки инвесторов, заинтересованных инвестировать в ИТ, научно-исследовательские лаборатории и производственные проекты в Украине. И каждому из них мы готовы предложить персональный подход и защиту бизнес-интересов".

"Главная задача Правительства — создать условия, при которых и украинский, и иностранный инвестор будет чувствовать себя надежно и безопасно", — подытожил Гончарук.

Отметим, что инвесторы лишь передали свои визитки Гончаруку, а конкретных предложений о сделках так и не последовало.

Ранее Гончарук рассказал, когда Украина будет отвечать критериям членства в Евросоюзе.

Также Главред писал, что Гончарук пояснил, когда привлекут в Укрзализныцю немецких специалистов.