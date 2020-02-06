Во время важного заседания в Раде нардеп "шпилил" на планшете - фото

Дмитрий Лубинец играет в Раде на планшете в шахматы / УНН

В Раде сегодня, 6 февраля, народные избранники рассматривали важный законопроект о сельскохозяйственной земле в Украине. Однако, это не помешало нардепу от депутатской группы За будущее Дмитрию Лубинцу играть в шахматы на своем планшете.

На снимке, который обнародовало агентство УНН, четко видно, что Лубинец играет в шахматы на планшете. Другой нардеп стоит за его спиной и наблюдает за игрой.

Это далеко не первый случай, когда парламентарии занимаются в парламенте не теми делами, которыми должны.

Ранее Главред писал, что еще одного нардепа, но на этот раз от Слуги народа, в зале парламента "застукали" за подбором в фоторедакторе смартфона забавных причесок и татуировок. Как сообщает канал tk.media, политик развлекался во время ответственного голосования, но успевал нажимать пальцем на кнопки.

"В редакторе изменения внешности больше всего его заинтересовало то, как он будет выглядеть в старости, подойдет ли ему другая прическа и татуировки на лице. Эффект старения рассмешил народного депутата, и он решил показать результат изменения фото своим соседям слева и справа", — сообщает издание.

Представительницы слабого пола, например, выбирают во время заседаний Рады себе модную одежду и аксессуары, а также "выгуливают" шикарные наряди.

Так, народный депутат Украины от Слуги народа Ирина Аллахвердиева стала объектом пристального внимания папарацци. Депутат выгуляла в Верховной Раде сумку итальянского дома моды Gucci.

"Эта маленькая стеганая сумка на плечо называется "GG Marmont". Подкладка аксессуара из микрофибры с замшевым эффектом. Откидной клапан сумки дополнен культовым логотипом бренда в форме двух букв G. Благодаря скользящей цепочке можно носить эту модель как на плече, так и в руке. Стоит такая сумочка $1892 или 46 732 гривны по курсу НБУ на 09.10.2019 года", - пишет Страна.