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"Менять закон про образование под венгров": Гончарук похвастался подарком от Сийярто

8 февраля 2020, 11:07

Сийярто подарил Гончаруку футболку с именем легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

Гончарук и Сийярто обменялись подарками / facebook.com/PMHoncharuk

Глава Кабмина Алексей Гончарук и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который ранее критически оценил закон Об общем среднем образовании в Украине, обсудили пути налаживания конструктивного диалога между странами.

"Обсудили, как нашим странам наладить конструктивный двусторонний диалог. Мы стремимся, чтобы Будапешт разблокировал работу Комиссии Украина – НАТО. Для этого венгерская сторона просила о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании – и мы это сделали", - сообщил Гончарук на своей странице в Фейсбуке.

При этом глава Кабмина похвастался, что он и Сийярто обменялись подарками.

"Как оказалось, он тоже футбольный болельщик. Поэтому я решил презентовать ему символический подарок – футболку украинской сборной с номером "12"", - отметил Гончарук.

В свою очередь Сийярто подарил Гончаруку футболку с именем легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

Отметим, слова Гончарука вызвали резонанс в Сети.

"Що означає "про виконання рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту " ? Тепер для угорських нацменшин українська мова є необовязковою ?", - вопрошает Виктория Кравчина.

"Зустрічатись з Угорцями (та іншими сусідами) конче потрібно,але (не слід) не треба забувати про свої стратегічні інтереси!!!Про Стратегічні Інтереси Української Держави!", - убежден Сергей Шевченко.

"Хто тобі голохвастов дав право міняти закон про освіту під мадярів", - отметила Валентина Салова.

"Я правильно зрозумів -вони стали на коліна ще й перед Угорщиною?", - спросил Александр Сикилинда.

Читайте такжеСийярто объяснил, почему Венгрия не прекратит блокировать комиссию Украина — НАТОНапомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто передал министру образования Украины Анне Новосад свои предложения касательно закона об образования. Так, глава венгерского МИД предложил приравнять венгерский язык к языкам коренных народов Закарпатья.

По данным пресс-службы МОН, Сийярто хочет улучшить условия изучения родного языка для венгров, проживающих на Закарпатье. Так, он предлагает приравнять венгерский язык к языку коренного народа, увеличить количество часов на изучение украинского языка за счет увеличения количества уроков.

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