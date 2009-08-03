Какой будет президентская кампания-2010?

Точно так же действующий Президент до последнего момента сохраняет за собой возможность принять участие в выборах. Точно так же у гаранта мизерный рейтинг. И точно так же именно со стороны власти ждут наиболее жёстких технологических решений и, безусловно, использования административного ресурса. Впрочем, существует своя специфика – если в прошлую кампанию Кучма держал все ниточки в своих руках, контролируя и админресурс (а, соответственно, и власть на местах), и медиа, и источники финансирования, и перманентную систему конфликтов, предотвращающую незапланированные Кучмой политические и бизнес-альянсы, то в этой кампании Ющенко сам выступает контролируемым объектом. В прошлой кампании кандидатура Януковича была результатом теневых договорённостей Кучмы и ряда олигархов. Сегодня кандидатура Януковича также несамостоятельна – он вновь представляет договорённости, субъектами которых выступают ФПГ, связанные с Партией регионов. И Ющенко здесь точно так же выступает объектом, а не субъектом договорённостей. И точно так же до последнего будут сохраняться слухи о вероятной замене Януковича на более перспективную кандидатуру – он вновь разменная фигура, не более того. Этот тезис подтверждает и поведение самого лидера «регионалов» на протяжении последних несколько лет – он явно «залёг на дно». Вся активность партии и фракции – на ее спикерах. Чрезвычайно активны Киселёв, Ефремов, Азаров, Лукаш, Шуфрич, Герман, а до недавнего времени и Богословская. Кто угодно, только не сам Янукович. Его лишь временами выставляют на люди, чтобы избиратели вообще не забыли, как он выглядит. Шансы проекта «Яценюк» Арсений Яценюк - фигура также несамостоятельная и управляемая извне. Это очевидно всем с самого начала его публичного позиционирования в качестве одного из ведущих политиков, практически полноценного конкурента таким зубрам отечественного политикума как Тимошенко и Янукович. Ему, вне всякого сомнения, удалось достаточно быстро нарастить свой рейтинг до уровня, сравнимого с рейтингами Тимошенко и Януковича. Да, в этих результатах, несомненно, изначально присутствовала технологическая, искусственная составляющая – однако у избирателей всё-таки достаточно сильно стремление увидеть новое лицо в политике, неангажированное и достойное доверия. Наиболее значительная часть этих чаяний на этот раз досталась Яценюку – так же, как на прошлых парламентских выборах этот «бонус доверия» получил Луценко. Конечно же, соотношения рейтингов заметно изменятся, как только ведущие игроки, наконец, определятся, со своей стратегией, с альянсами и конкурентами. Скажем, за Яценюка, с одной стороны, ещё просто никто не брался всерьёз, так что нынешние впечатляющие проценты почти на уровне Тимошенко и Януковича – это своеобразный «рейтинг невинности», не тронутый ещё оппонентами и поддутый технологами и псевдосоциологами. С другой стороны, Яценюк в любом случае уже добился своей базовой цели – возглавляемая им сила без проблем преодолеет 3% барьер. И не важно, будет это «Фронт перемен» или любой другой бренд. ФП ещё слишком мало раскручен, так как все усилия по пиару сосредоточены на личности Яценюка. Поэтому его имиджевый ресурс с лёгкостью может быть приложен к любой структуре под выборы. По крайней мере, этого ресурса хватит на ближайшие парламентские выборы. Впрочем, Яценюк не один такой, кто рассматривает участие в президентских выборах как хорошую подготовку к выборам парламентским. Хотя КПД его PR-кампании примерно сопоставим с КПД прочих подобных кампаний: на раскрутку Яценюка бросили на порядок-два больше денег, и результат его на порядок лучше, чем у тех же, допустим, коммунистов. Симоненко также принимает участие в выборах Президента, чтобы напомнить избирателям о существовании КПУ. И он также претендует на «золотую акцию» в ВР, позволяющую заключать временные политические альянсы с максимальной для себя выгодой. То же верно на уровне регионов: там, где у коммунистов всё ещё значительный электоральный ресурс, КПУ неизменно рассматривает его как выгодное вложение, пригодное для политических торгов за должности в местных органах самоуправления и исполнительной власти. Однако если Симоненко, Витренко, Богословская, Литвин и лидеры старых правых партий будут всего лишь стараться максимально рационально и с наибольшей прибылью эксплуатировать остатки своей былой электоральной роскоши, то с Яценюком всё не так просто. В истории украинского политикума уже имеется не один пример сгоревших карьер «подающих надежд юношей». Среди «опалённых икаров» отечественной политики всеукраинского и регионального уровня и Хорошковский, и Пабат. Туда же стремится Катеринчук – перечень потенциально очень успешных начинающих политиков, не реализовавших этот потенциал, довольно длинный. Однако это отнюдь не означает абсолютного краха – большинство из тех, кто потерял перспективы в политике, ушли либо вернулись к другим сферам деятельности, и там весьма успешны. Просто им уже не стать премьерами и президентами. Проект Яценюка точно так же может закончиться после участия и в президентских, и парламентских выборах. В случае провального пиара в рамках работы в Верховной Раде к следующим выборам Яценюк утратит большую часть рейтинга, скатится до уровня сегодняшней Богословской. В таком случае перспектива Яценюка – это место в чьём-то списке и технические функции в политических и избирательных кампаниях. В целом специфика нынешней президентской кампании заключается в небольшом нюансе: всегда часть кандидатов второго эшелона объединяются против кого-то из фаворитов предвыборной гонки. Всегда их начинания поддерживает один или несколько конкурентов этого кандидата, всегда между оппонентами заключаются сделки и временные альянсы, когда двое-трое стремятся утопить серьёзного конкурента, чтобы далее бороться друг с другом без помех. Однако в этот раз основной мишенью практически всех кандидатов и первого, и второго эшелонов является представитель власти – премьер-министр. И альянс против Тимошенко, как наиболее серьёзного конкурента, заключили между собой другой представитель высшей власти Президент страны, с лидером оппозиции, пусть и формальной. До сих пор прецедентов объединения власти с оппозиционным лидером рейтингов не было. До сих пор мы сталкивались с подобной ситуацией только в случае с Морозом, альянс Президента Кучмы с которым в свое время организовал Медведчук. Чужой электорат ближе к телу Что касается технологических моментов, пока стоит отметить лишь общую тенденцию кампаний основных кандидатов – и ПР, и БЮТ явно стремятся расширить свою электоральную базу за счёт как выбывшего Ющенко, так и друг друга. Впрочем, эксперты оценивают попытки ПР скептически – да и штаб Януковича всё ещё может вернуться к стратегии наращивания мотивации традиционного избирателя. Нынешний глава официального штаба Николай Азаров не слишком склонен к технологическим изыскам и электоральным экспериментам. Хотя вряд ли он будет возглавлять единственный штаб Януковича, да и ведущую роль этому штабу вряд ли кто доверит. Кампания Тимошенко также нацелена на перехват чужого электората, но как раз её попытки эксперты оценивают как потенциально более успешные. Яценюк же изначально вынужден формировать «лоскутную» электоральную базу: немного из протестного электората, немного из абсентеистского, немного из разочаровавшихся сторонников Ющенко и Януковича, разагитированных сторонников Тимошенко... Учитывая потребность каждого из троих кандидатов с наивысшим рейтингом в расширении электоральной базы, прогнозируемой является единая для всех стратегия «единой страны, единого народа, единых интересов общества». Однако есть момент, вносящий хаос в прогнозы: два из трёх основных кандидатов – несамостоятельны, концепция и базовая стратегия их кампании подлежит утверждению третьими лицами. Янукович эксплуатировал идею разделения Украины в кампании 2004 года. На Яценюка работают политтехнологи, которые разрабатывали концепцию разделения Украины. Будут ли подобные разработки применены технологами Яценюка и Януковича в этой президентской кампании – пока сложно сказать. В общем же из-за кризиса, урезанных бюджетов, а также очевидности линий противостояния (социально-экономические вопросы, уровень компетентности правительства и т.п.) особых технологических изысков в этой кампании ждать не приходится. Хотя «новый, независимый и альтернативный» Яценюк, безусловно, попытается доказать свою «особенность» нетривиальными PR-ходами. Учитывая личности политтехнологов Яценюка, эти ходы, вероятней всего, будут деструктивными. К тому же, Яценюку придётся быть достаточно жёстким, чтобы адекватно отвечать на выпады деструктивных PR-кампаний оппонентов (прежде всего Тимошенко), направленных против него. Ведь вряд ли обойдут молчанием и вопрос о его национальности, специфичность карьеры, несоответствие количества занимаемых высоких постов перечню профессиональных достижений и реальных результатов «успешной работы». В общем, в войне компроматов Яценюка есть за что ухватить. Основным компрометирующим моментом против Януковича будет вполне объективный факт его длительного бездействия. Ну и, безусловно, его явная зависимость от третьих лиц и их конфликтов либо договорённостей (Дмитрий Фирташ, Юрий Бойко, Ринат Ахметов – существование в ПР нескольких групп с конфликтующими бизнес-интересами само по себе серьёзный компромат). Тимошенко, конечно же, будут пытаться достать через Россию, условия газовых договорённостей. Кроме того, конфиденциальные переговоры о «сдаче ГТС, облэнерго, ведущих предприятий» являются довольно благоприятной почвой для дискредитации премьера. Ее оппоненты, конечно же, попытаются эксплуатировать как персональные, так и структурные кадровые и организационные проблемы БЮТ: выход из партии первичных ячеек и отдельных руководителей на местах и скандалы с неподчинением центральному руководству. Вероятней всего, это будет инспирироваться извне, так как есть крайне мало идейных партийцев, которые откажутся от денег и/или должности в обмен на демонстративный роспуск ячейки «в поддержку голодающих Африки» или «в знак протеста против вождизма Тимошенко». Также не возникает сомнение, что скандалам вокруг Луценко, Лозинского и всех остальных, вокруг кого удастся создать или раздуть скандал, также не дадут тихо пылиться в углу. Финансы споют романсы В итоге все эти кампании потребуют не так уж много вложений. Так что финансирование действительно можно будет назвать «кризисным». Возможно, суммы будут и не намного меньшими, тем более, если оценивать их из расчёта на три, а не четыре месяца кампании. Однако уже сейчас можно сказать наверняка, что за эти деньги требовать будут по максимуму: ответственность возрастёт многократно. Безусловно, определённые откаты и дерибан сохранятся, но уже в неизмеримо меньших объёмах. Если в 2004 под кампанию деньги просто с астрономической скоростью утекали на частные счета посредников (просто передающих деньги их центральных касс на места), огромного количества исполнителей (на самом деле почти ничего не делавших) и прочих, то теперь финансовый ресурс заставят работать по максимуму. Все кандидаты будут требовать результата, а не процесса, вне зависимости от того, каким должен быть этот результат – президентская должность, восстановление региональной инфраструктуры, наращивание или закрепление рейтинга, актуализация лидера или партии. Что касается стратегии кампаний, то здесь наиболее успешной будет та, в которой в наибольшей степени будут учтены нынешние социальные, экономические, психологические реалии. Экономический кризис, волна увольнений, сокращения зарплат, общая экономическая депрессия в регионах, особенно там, где сконцентрирована большая часть электоральных ресурсов страны, - всё это усиливает абсентеистские настроения в обществе. Если людей качественно не мотивировать – они просто не придут на участки. Абстрактные идеи в таких условиях теряют большую часть своей значимости. На участки людей скорее приведут прикладные, бытовые вопросы: реальные предложения относительно коммунальных тарифов, питьевой воды, отопления, застройки в городах, цен на молоко и зерно. Животрепещущие проблемы, с которыми избиратель сталкивается каждый день, ещё способны заинтересовать настолько, чтобы привести людей на участки. Таким образом, тот, кто наиболее полно и эффектно отразит проблемы вроде функционирования ЖКХ в своей стратегии, получит наибольший электоральный эффект от реализации этой стратегии. В целом нас ожидает не настолько массовая кампания, как это было пять лет назад. Тем не менее, она будет достаточно жёсткой и построенной более рационально и ответственно, чем предыдущие.