"Выступления Линкольна видел": нардеп от Слуги народа оконфузился с историей

Александр Качура / УНИАН

Нардеп Александр Качура (фракция Слуга народа - политсила президента Владимира Зеленского) публично продемонстрировал свое незнание мировой истории.

Давая комментарий парламентскому телеканалу Рада, народный избранник заявил о том, что смог посмотреть выступления президента США времен Гражданской войны Абрахама Линкольна. На такой конфуз Качуры обратил внимание на своей странице в Facebook телеведущий и политолог Тарас Березовец.

"Я смотрел записи выступлений президента Лінкольна в парламенте (т.е. Конгрессе США - Главред). Ему удалось - он вошел в историю", - рассказал Качура.

На самом деле президента Линкольна убил Джон Уилкс Бут в 1865 году в театре. А кинематограф как таковой изобрели во Франции братья Люмьер ровно через тридцать лет.

Напомним, ранее коллега Качуры по фракции Слуга народа, депутат-мажоритарщик Владимир Тимофийчук в беседе с журналисткой рассказал, что "выращивал зерновые культуры у себя дома в Снятынском районе, в Коломойском районе" (спутав Коломыйский район и фамилию известного коммерсанта Игоря Коломойского).

Позднее нардеп от СН Елизавета Богуцкая в Сети назвала "каким-то Евгением Ивановичем из позапрошлого века" известного социолога - профессора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгения Головаху. Когда ей указали на недопустимость такого тона, она в Facebook принесли извинения, умудрившись при этом перепутать фамилию и назвать ученого Головко.