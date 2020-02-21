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Любитель женской груди: известный комик возглавил РГА в Хмельницкой области

21 февраля 2020, 21:00

Комика Лиги Смеха Василия Гуменюка назначили главой РГА.

Новоназначенный чиновник запомнился шутками о женской груди / Обозреватель

Известный комик Василий Гуменюк, который неоднократно выступал на проекте Лига смеха, был назначен президентом Владимиром Зеленским главой Ярмолинецкой РГА Хмельницкой области.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского от 20 февраля опубликован на сайте главы государства.

Отметим, Василий Гуменюк больше всего прославился шутками о размере женской груди.

"Назначить Гуменюка Василия Васильевича главой Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области", – сказано в документе.

Также комик был участником команды "Винницкие", которая выступала на "Лиге смеха". Больше всего он запомнился в номере "Очі дівочі", в котором шутил о размере женской груди.

Отметим, Гуменюк баллотировался на парламентских выборах от "Слуги народа", но не прошел в Верховную раду.

Ранее Главред писал, что участница Лиги Смеха, Рассмеши Комика и Вечернего Квартала Катя Воронова снялась полностью голая в интимной фотосессии, и довела поклонников до массовых инфарктов.

Актриса и модель Катерина Воронова не оставила места для фантазии на фотосессии без белья, которую показала в Instagram.

Также отметим, в октябре прошлого года легендарный КВНщик и телеведущий Сергей Сивохо был назначен  на пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.  Соответствующее сообщение опубликовал сам Сивохо на своей странице в Facebook.

Слуга народа Владимир Зеленский новости Украины РГА указ Лига смеха
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