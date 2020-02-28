"Путин ху*ло": Супрун шокировала способом борьбы с коронавирусом

Ульяна Супрун рассказала, как правильно мыть руки / УНИАН

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун уже даже не будучи при власти, не перестает "радовать" украинцев своими советами. На этот раз она рассказала, как правильно мыть руки, чтобы защититься от страшных болезней, в том числе и китайского коронавируса.

На своей странице в Facebook, экс-чиновница порекомендовала мыть руки под известную песню футбольных фанов "Путин хуй@ло"

Супрун отметила, что многие попросту не умеют мыть руки или же забывают это делать. Также она опубликовала пошаговую инструкцию для мытья рук:

Намочите руки водой (теплой или холодной)

Нанесите достаточно мыла, чтобы оно покрывало всю поверхность рук

Помассируйте руки ладонь к ладони

Потрите правой ладонью по поверхности левой руки с переплетенными пальцами, затем сделайте наоборот

Потрите руки ладонь о ладонь с переплетенными пальцами

Поднимите пальцы и потрите их

Тщательно помойте большие пальцы каждой руки

Обратите внимание на ногти - там скапливается много грязи

Потрите ладони пальцами в круговом направлении (отдельно правую и левую)

Тщательно смойте руки водой

Возьмите полотенце одноразового использования и вытрите руки

После выключите кран полотенцем и выбросьте его в помойку

Лучше, чтобы помойка находился в таком месте, чтобы вы могли не трогать ручку двери, а воспользоваться полотенцем для того, чтобы открыть дверь и затем выбросить использованное полотенце в мусор.

Также Супрун объяснила, почему выбрала именно песню про Путина - она позволит выдержать правильный временной режим мытья рук, который должен длится не менее 30 секунд, а для очень грязных рук - целую минуту.

"И о Путине. Чтобы соблюсти необходимую продолжительность, можно петь мелодию "Путин хуй@ло" минимум два раза... Ее можно послушать и скачать ее себе на телефон и практиковать мытье рук именно под эту мелодию", - написала бывший министр.

Ранее Главред писал. что Супрун написала в соцсети пост о детских фобиях, поясняя, как родители могут помочь пугливым малышам справиться со своими страхами.

"Прежде всего, важно понять ее чувства и не ругать за то, что она не хочет спать или за ее "ненастоящие" страхи. Для ребенка этот страх очень даже реальный и стоит воспринимать его всерьез. Вместо того, чтобы просто говорить: "Не бойся, там никого нет", лучше говорить: "Я знаю, что ты боишься и почему". Это дает понимание ребенку, что пугаться - это нормально, и не обвиняет ее в таком поведении", - написала она в Facebook.

Также напомним, Супрун очень оригинально напомнила украинцам о Мировом дне презерватива, который отмечали 13 февраля. На странице в Facebook она опубликовала фотоколлаж с изображением народных избранников от ОПЗЖ - Виктора Медведчука, кума президента России, а также Вадима Рабиновича.