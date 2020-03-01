"Кива умный": бывшая "слуга" рассказала о серых зарплатах во фракции - видео

Скороход рассказала о серых зарплатах в Слуге народа / скриншот из видео

Исключенная из фракции Слуга народа народная избранница Анна Скороход громогласно заявила, что ее бывшие соратники по фракции получают "зарплаты" в конвертах, которые выдают заместители главы фракции Давида Арахамии.

По словам Скороход, депутаты получают "вознаграждение" по результатам работы в конце месяца. Обычным "слугам" платят по $5 тысяч, тем, кто занимает руководящие должности во фракции – $15 тысяч.

Деньги выдают наличными каждому на руки.

"Как мне говорили, то замы фракций", – ответила Скороход на вопрос, кто именно является "кассиром" в партии, в программе Рандеву с Яниной Соколовой.

Конкретные фамилии Скороход не назвала, ссылаясь на то, что давала показания Национальному антикоррупционному бюро.

Также Скороход считает, что Арахамии следует запретить выступать на телевидении и давать комментарии.

"Пожалуйста, запретите ему появляться и что-то комментировать. Потому что когда он наговорит тех глупостей, что он говорит, то потом никто не знает, как их разгребать", – прокомментировала она заявления лидера" Слуги народа "о водоснабжении в Крым.

Добавим, что в комментариях под видео с интервью Скороход украинцы пишут, что она "мутная".

"Мені 35, але як же ж мене вже забембали всі ці слуги,тігіпки,юлічка, апажезе,регіони,заєдушки і т.п. мудозвони. Коли ж в нас вже люди почнуть думати головами!", - пишет Николай Карпец.

"Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти". "Ми з Дубінськім", "Ківа розумний", "Ми всі пов'язані з росією"... Правду кажуть, що інтелект жінкі, що вагітна або щойно народила, наближається до інтелекту маленької дитини. А що робити, якщо його ніколи і не було? Лише смазлива пика...", - пишет Оксана Прибрежная.

"Цiкаво подивитись та послухати першi 5 хвилин, щоб скласти уяву. Сiра миша з конспiрологiею у мiзках. Янiна у слугах народу нема цiкавих спiвбесiдникiв взагалi. Рiвень булгахтершi жеку. Юрист? Не розумiю. Такий як i зе. У того начебто теж диплом мухосранського комерцiйного заочно", - добавил пользователь Сети.

"І так, тезисно і щоб зрозуміло: 1) Я чесна і класна, а ще вчилася - "значить розумна"; 2)"Ми всі зв'язані з расссеєй"; 3) Ківа - інтелектуал, а Зєєє - вірю, у всьому винні "соросята". Про що можна говорити - зелень головного мозку (якщо він був взагалі сформований)!)) І ще - "вільно володію Українською і англійською", але бля... на емоціях перехеджу на (аж вилазить) расейську..., я вже майже десять років вдосконалюю і відточую свою Українську (і то свідомо, й заповзято), але мені ще соромно отак виголосити - "вільно володію", та в тебе кожне 7-8-е слово як не покруч-суржик, то відвертий "росіянізм"?!?!", - добавил еще один пользователь Сети.

"Кiва розумна людина! Цим все сказано, їй до лікаря треба", - сказал Александр Абиденко.

Напомним, 3 декабря 2019 года парламентская фракция Слуга народа официально исключила трех народных депутатов из своих рядов. Так, членами фракции больше не являются Антон Поляков, Анна Скороход и Роман Иванисов.

Вокруг Анны Скороход разгорелся скандал из-за того, что она якобы предлагала народным депутатам денежную помощь, а после отказалась голосовать за законопроект о рынке земли.