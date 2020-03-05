"Коронавирус в голове": Гончаренко поведал подробности перепалки с Зеленским

Гончаренко рассказал о разговоре с президентом Владимиром Зеленским / УНИАН

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко рассказал подробности своей перепалки с президентом Владимиром Зеленским в Раде, которая произошла во время внеочередного заседания, 4 марта.

Так, Гончаренко сказал Владимиру Зеленскому, чтобы тот не врал, в ответ на просьбу главы государства "не переходить на личности". Об этом парламентарий сказал в комментарии OBOZREVATEL, добавив, что найти общий язык с Зеленским ему не удалось, так как президент не готов ни к диалогу, ни к критике.

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"Когда он подошел, я ему протянул руку. Во-первых, нормальный человек всегда так делает, а во-вторых – это глава государства, и хотя он мне не нравится, но я с уважением отношусь к миллионам людей, которые избрали его президентом. К сожалению, у него, наверное, есть проблемы с этикетом, и он мне руку не пожал, это его дело. А дальше он мне действительно сказал не переходить на личности, на что я ему сказал, что на личности никто не переходил, и не надо врать. Это весь наш разговор", – рассказал народный избранник.

Также Гончаренко раскритиковал президента из-за назначения нового состава Кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Нет никакого смысла читать биографию новых министров, я ничего не говорю о них плохого и я уверен, что среди них есть абсолютно порядочные, нормальные люди. Но проблема в другом, проблема в Зеленском, в том, что он вручную управляет и парламентом, и правительством. И при этом он не имеет никакого стратегического видения развития страны. Знаете, у нас тут коронавирус, а у него такой "коронавирус" на голове вырос, что он не замечает и не понимает, как много вещей он на самом деле не знает", – сказал он.

"Именно это вызывает много проблем, потому что правительство – это исполнительная ветвь власти, она должна выполнять. А что они должны выполнить? Они должна выполнить план визионера, то есть президента, а у него плана нет. Поэтому это правительство ничего не изменит", – добавил нардеп.

Зеленский в Раде 4 марта

Ранее Главред писал, что в среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко резко раскритиковал президента Владимира Зеленского и его выступление с трибуны парламента. После этого в перерыве Зеленский подошел к нардепу пообщаться.

Также Зеленский в Раде успел пообщаться с бывшим президентов Петром Порошенко. Их беседа состоялась в президиуме Рады. Дотошные СМИ сумели запечатлеть историческое рукопожатие Зеленского и Порошенко. Тема беседы так и осталась покрыта мраком.