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Разъяренный Трамп сравнил скандальную стенограмму с тестами на коронавирус

7 марта 2020, 23:10

Президент США сравнил тестирование на коронавирус со стенограммой разговора с Зеленским.

Дональд Трамп
Дональд Трамп недоволен тестированием на коронавирус в США / Reuters

Лидер американцев Дональд Трамп сравнил процесс тестирования на коронавирус в США с разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет "Голос Америки", во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте, Трамп заявил журналистам: "все, кто нуждаются в проверке, получают тест".

"Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма, верно?", - сказал Трамп, сравнив политику по предоставлению тестов стенограмме своего разговора с Зеленским, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента президента США.

Трамп неоднократно подчеркивал, что во время разговора не было никаких нарушений.

Отметим, в связи с распространением китайского коронавируса Covid-19 в ближайшее время в Украину будет направлена специальная миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения.

Разговор Трампа с Зеленским

Ранее Главред писал. что 25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом политического скандала и для начала процедуры импичмента главы Белого дома.

Трампа заподозрили в том, что он продавливал расследование против Хантера Байдена и компании Бурисма, поскольку Байден-старший является его потенциальным соперником на президентских выборах в США в 2020 году. 

Дональд Трамп Владимир Зеленский коронавирус стенограмма
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