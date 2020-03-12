Журналистам бой: в Раде ввели экстренные меры из-за коронавируса

В Раде вводят повышенные меры безопасности до 3 апреля / УНИАН

Китайский коронавирус нового типа уверенно шагает по миру - сегодня Минздрав подтвердил еще два случая заражения в нашей стране. В связи с этим, в парламенте ввели усиленный меры безопасности.

Как пишет сайт Верховной Рады, распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни" подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Так, до 3 апреля будет ограничено допуск к административным зданиям, сооружений и служебных помещений ВР всех лиц, кроме народных депутатов, работников Аппарата ВР, помощников-консультантов нардепов Украины, которые работают по срочному договору на постоянной основе.

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Кроме того, до 3 апреля приостановили личный прием граждан народными депутатами в административных зданиях Верховной рады.

Из этого следует, что журналистов также не пустят в кулуары парламента до 3 апреля.

Ранее Главред писал, что еще два случая заражения китайским коронавирусом были сегодня подтверждены в Украине. Так, заболела женщина из Житомирской области и мужчина из Черновицкой области.

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и человека с Черновицкой области, жена которого повернулся в Италии в течение последних 14 дней", - сообщили в пресс-службе Минздрава.