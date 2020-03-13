Последствия коронавируса: в Украину не приедут лидеры двух стран

Гитанас Науседа и Саломе Зурабишвили не приедут в Украину из-за коронавируса / УНИАН

Из-за китайского вируса – коронавирус нового типа – в Украину с официальным визитом не приедет президент Литвы Гитанас Науседа.

Запланированный визит главы литовского государства в Киев не состоится, сообщает Delfi, ссылаясь на ее пресс-секретаря.

Также из-за коронавируса Украину не посетит президент Грузии Саломе Зурабишвили, говорится на сайте грузинского лидера.

"…президент Грузии в координации с другими ветвями власти отменила запланированные визиты в Болгарию, Украину и Бельгию", – отмечается в сообщении.

Напомним, коронавирус нового типа зафиксировали в Китае, потом он попал в ряд других стран. Вирус убил тысячи человек.

В Украине диагноз "коронавирус" подтвержден у трех человек. Из-за вируса в стране ввели карантин. Во Всемирной организации здравоохранения объявили пандемию китайского коронавируса.